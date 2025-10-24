Лариса Козовая

Враг атаковал жилые кварталы Херсона.

Сегодня российская оккупационная армия нанесла по Херсону массированный артиллерийский удар, есть погибшие, более десяти людей пострадали.

Обновлено в 10:55. Как сообщили УНИАН в Херсонской обласной прокуратуре сообщили, по состоянию на 10:20 подтверждена смерть еще одной женщины. Таким образом количество погибших от массированного обстрела Херсона возросло до трех, 14 человек получили ранения.

По данным Херсонской ГВА, среди пострадавших в результате обстрела Корабельного района – девушки 15 и 17 лет. У них – контузии и минно-взрывные травмы. Младшая на момент атаки оккупантов была в квартире, старшая – на улице.

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, утром 24 октября российские военные массированно ударили из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Херсона.

По предварительной информации, погибли две женщины и более десятка гражданских получили ранения, среди них - 16-летний юноша.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что все пострадавшие во время атаки находились на улице и в собственных домах. Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Херсонской ГВА рассказали, что удар был нанесен с временно оккупированного левобережья по Корабельному району города. Среди госпитализированных - 60-летняя женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, 48-летняя женщина и мужчина 50 лет получили минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Также сообщается, что утром под вражеский удар попал маршрутный автобус. Одна из пассажирок - 65-летняя женщина - доставлена в больницу. Она получила контузию и минно-взрывную травму. За медпомощью обратился 31-летний мужчина - у него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

Около 10.00 было известно, что в Херсоне ранены по меньшей мере 14 гражданских.

Вражеские удары по Херсонской области

Херсонская область ежедневно страдает от обстрелов российской армии, которая наносит удары по гражданскому населению с временно оккупированного левобережья. Оккупанты охотятся на людей с помощью дронов, атакуют из разного вида оружия.

Во время одного из массированных ударов в Херсоне за считанные часы ранения получили почти два десятка местных жителей, погиб человек. Среди раненых - сотрудники полиции и медики.

