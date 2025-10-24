Таким образом союзники Трампа стремятся воспользоваться его успехом в противостоянии с Путиным.

Сенаторы надеются воспользоваться моментом, когда президент США Дональд Трамп меняет позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина, однако республиканцы остаются осторожными, чтобы не опережать лидера. Об этом пишет The Hill.

Объявление о введении санкций против России было положительно воспринято Киевом и его сторонниками, поэтому сенаторы-республиканцы и демократы готовят почву для того, чтобы ввести против Путина ряд других ограничений.

В частности, в среду Сенатский комитет по иностранным делам вынес на рассмотрение три законопроекта, которые направлены на то, чтобы нанести экономический удар по России и ее приспешникам.

Видео дня

"Они (законопроекты - УНИАН) предусматривают признание России государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей; усиление возможностей США по конфискации замороженных российских активов; а также полномочия на введение санкций против китайских пособников российских военных", - отмечают в материале.

Однако, как пишет The Hill, эти законопроекты вряд ли будут приняты, если Трамп не даст на это зеленый свет.

"Я не уверен, что что-то сдвинется с места без одобрения президента; мы все еще пытаемся действовать как команда в этом вопросе. Но мы обсуждаем это каждый день. Я думаю, что когда наступит подходящее время, мы реализуем эти планы, но мы хотим убедиться, что делаем это правильно и четко определяем полномочия, которые мы предоставляем президенту в отношении санкций. Мы хотим сделать это правильно", - добавил сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты) в интервью The Hill.

В издании напомнили, что влияние Трампа на контролируемый республиканцами Конгресс сделал этот орган почти нерелевантным в его усилиях по окончанию войны в Украине и Газе. Учитывая закрытие правительства и отсутствие четкой даты возвращения Палаты представителей, любое голосование в Сенате будет заблокировано в нижней палате.

"Я не думаю, что Путин так же поражен Конгрессом, как разговорами с президентом", - подчеркнул сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), председатель Комитета Сената по международным отношениям.

В то же время сенатор Том Тиллис частично согласился с Ришем, однако отметил, что любая задержка с законопроектом о санкциях против России является частью координации с Белым домом для демонстрации единого фронта.

"Я хочу четко дать понять, что мы действуем в унисон с президентом, и я верю, что голосование Сената США за пакет санкций, который соответствует желанию администрации, придаст больший вес. И что они [Россия] это заметят", - добавил Тиллис.

В свою очередь лидер большинства в Сенате Джон Тун (республиканец от Южной Дакоты) дал понять, что может вынести на рассмотрение законопроект, который не подлежит вето и предусматривает санкции против иностранных стран, покупающих российскую нефть - это мероприятие, которое месяцами оставалось в подвешенном состоянии из-за сопротивления Трампа.

"Джон сказал, что мы сделаем это за 30 дней, и мы сделаем это за 30 дней", - заверил в среду сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) в интервью The Hill.

Известно, что Грэм является одним из соавторов законопроекта о санкциях вместе с сенатором Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута). Среди положений этого законопроекта - 500% пошлина для стран, которые помогают финансировать войну РФ в Украине.

Санкции США против России - последние новости

Напомним, ранее США ввели новые санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Как написал The Telegraph, санкции США против России будут действовать как медленный яд, ведь эти две компании вместе обеспечивают около половины всего экспорта нефти Кремля. Издание подчеркнуло, что теперь американская петля на шее "Роснефти" и "Лукойла" будет медленно душить российские доходы, а не приведет к внезапной смерти.

В то же время в CNBC писали, что Россия сблизила США и ЕС своим отказом садиться за стол переговоров, поэтому они и применили одновременно санкции против нее.

"На этой неделе был продемонстрирован единый фронт, когда Вашингтон и Брюссель объявили о дополнительных пакетах санкций, направленных против нефтяной и газовой промышленности России", - отметили в издании.

Вас также могут заинтересовать новости: