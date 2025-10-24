Кроме того, в Новошахтинске Ростовской области без света остались многоквартирные дома.

Ночью несколько регионов РФ были под атакой дронов: некоторые аэропорты приостанавливали работу. Кроме того, россияне пожаловались, что один из беспилотников в Красногорске залетел в квартиру на 14-м этаже. Об этом пишут российские СМИ.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в подмосковном Красногорске от залета беспилотника в квартиру многоэтажки пострадали пять человек, в том числе ребенок. По словам чиновника, БпЛА повредил три квартиры, из дома были эвакуированы 70 человек.

Кроме того, в Новошахтинске Ростовской области после атаки беспилотников начался пожар, без света остались многоквартирные дома, детсад и техникум, сообщил губернатор Юрий Слюсар.

Российские медиа пишут, что в московских аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ночью приостанавливались взлеты и посадки самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к российской столице были уничтожены три беспилотника.

В российском Минобороны отчитались, что их ПВО ночью якобы перехватила и уничтожила 111 украинских дронов над 13 регионами.

Украинские удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 23 октября Силы обороны поразили НПЗ "Рязанский" - крупнейший в центральной части России. Известно, что мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов.

22 октября в России под ударами дронов были НПЗ и завод, производящий взрывчатку. Тогда был атакован Саранский механический завод в Мордовии РФ и нефтеперерабатывающий завод "Дагестанские новые технологии" в Махачкале.

