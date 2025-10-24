Инцидент произошел во время проверки документов у пассажиров поезда. Известно о четырех погибших и 12 пострадавших.

В городе Овруч Житомирской области мужчина взорвал гранату на железнодорожном вокзале, есть погибшие и раненые.

Обновлено в 13:52. В полиции Житомирской области сообщили, что взрыв произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала в

По состоянию на 13:00 известно о четырех погибших, еще 12 человек получили ранения. Они госпитализированы.

По данным правоохранителей, сотрудники ГПСУ проводили проверку документов у пассажиров поезда. В это время на перроне мужчина достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. В результате погиб 23-летний житель Харькова, у которого была взрывчатка. Смертельные ранения также получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет — жительницы Коростенского района. Среди погибших — пограничница.

Полицейские открыли уголовное производство по п. п. 1, 5 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По данным Госпогранслужбы, предварительно установлено, что мужчина, совершивший подрыв, недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госрубежа.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва ранены двое военнослужащих из состава наряда и десять гражданских лиц.

Ранее о трагическом инциденте в поезде сообщило местное СМИ Коростень today. По его информации, мужчина взорвал гранату во время задержания в пригородном поезде.

В РБК-Украина со ссылкой на источники сообщили о том, что мужчина, совершивший подрыв, мог быть в розыске.

Смерть мужчины в помещении ТЦК в Киеве

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

Накануне журналистка Дарья Трунова сообщила в соцсетях о смерти сына своих знакомых в Киеве после того, как его мобилизовали.

Она отмечала, что мужчина оказался в коме в результате тяжелых травм, а впоследствии умер. По ее информации, сына знакомых забрали в ТЦК и отправили на ВВК, но уже на следующий день родителям позвонили из больницы и сообщили, что у него серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой пришлось делать трепанацию черепа. Врачам не удалось спасти его жизнь, через некоторое время мужчина умер, не выходя из комы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что возьмет расследование под свой контроль.

