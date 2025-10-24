В области возникли пожары на нескольких локациях.

Ночью 24 октября российская армия беспилотниками атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области. 19 населенных пунктов остались без света.

Как сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович, оккупанты ударили по территории Новоукраинского района.

"Предварительно - без жертв. Без света 19 населенных пунктов", - написал чиновник.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в области возникли пожары на нескольких локациях.

"Информация о травмированных и погибших не поступала. Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", - отметили в ведомстве.

Последствия ударов РФ по украинской энергетике

Как сообщал ранее УНИАН, российский террор продолжается, и по состоянию на утро 23 октября обесточенными оставались потребители на Харьковщине и Черниговщине. Причиной этого стали предыдущие российские обстрелы, в частности - массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему 22 октября.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, к чему стоит готовиться Украине зимой. По его словам, все эти годы Россия ставит своей целью оставить нас без тепла и света в осенне-зимний сезон. И в этом году ничего не изменилось. Однако западные союзники это понимают и "готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", заверил чиновник.

