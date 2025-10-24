Проблемы с движением поездов в пятницу есть на Кировоградщине, Харьковщине и Сумщине.

Из-за массированных российских обстрелов затруднено движение поездов сразу в нескольких регионах Украины. Как сообщила Укрзализныця, задействуются комбинированная транспортировка, резервная тяга, иногда организуются объездные маршруты.

Отмечается, что на Кировоградщине в результате ночного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура.

"Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обоим путям", - говорится в сообщении.

Впрочем, есть задержки 4 поездов:

• 51/52 Одесса - Запорожье;

• 127/128 Львов - Запорожье;

• 7/8 Харьков - Одесса;

• 53/54 Днепр - Одесса.

Среднее время задержки - более 2 часов.

На Харьковщине из-за вызванных обстрелами ограничений в движении в Лозовую поезда движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика, сообщили железнодорожники.

"Так, ночью автобусным сообщением при помощи местных властей на Харьковщине доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск - Одесса - Краматорск", - рассказали в "Укрзализныце".

Кроме того, как отмечается, изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск - Львов:

"Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом успешно проведена и плановая гражданская эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, 2 котов и собаки".

В дальнейшем 24 октября объездным маршрутом через Мерефу с задержкой около 2 часов будут двигаться поезда:

• №102 Херсон - Краматорск;

• №104 Львов - Краматорск;

• №712 Киев - Краматорск.

На Сумщине тоже прибегают к комбинированной логистике "поезд + автобус". В частности, пассажиров поезда №787 Терещенская - Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована посадка на поезд №779 Сумы - Киев.

Удары по украинской железной дороге и их последствия

Как сообщал ранее УНИАН, накануне из-за вражеских обстрелов Укрзализныця изменила движение поездов в некоторых областях. В частности, проблемы возникли на Сумском направлении, в Днепропетровской и Харьковской областях. В результате обстрелов был поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура. Двое работников локомотивной бригады были госпитализированы.

Сутками ранее РФ ударила по железной дороге, повредив ее инфраструктуру. Из-за обесточенных участков некоторые поезда, например Ивано-Франковск - Черкассы, Черкассы - Киев, курсировали с задержками и по измененным маршрутам.

