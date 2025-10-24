НАБУ взялось за 'коррупционную вертикаль Гетманцева' в налоговой, - политолог

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность масштабного конвертационного центра, через который из государственного бюджета незаконно выводили более 147 млн грн.

Причастные к этому преступлению напрямую связаны с главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, заявил военный и политолог Кирилл Сазонов.

"Наконец НАБУ взялось за коррупционную вертикаль Гетманцева в налоговой. Подозрения получили 11 участников преступной организации, среди которых - бывший исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника налоговой в Полтавской области", - отметил Сазонов.

По словам политолога, руководители налоговой в регионе были назначены "по прямому указанию и содействию председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева".

"Это его люди, его вертикаль. Следствие установило, что "конверт-центр" действовал благодаря злоупотреблениям должностных лиц ГНС - решение о рисковости плательщиков и налоговые таблицы согласовывались за деньги", - подчеркнул Сазонов.

Он добавил, что ранее "людей Гетманцева" ограничивались увольнениями, однако теперь за их схемы "наступает неотвратимое наказание".