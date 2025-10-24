Новобранцы и раненые ведут наступление без видимого прогресса в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Российское военное командование значительно преувеличивает темпы продвижения в Харьковской области и отправляет на передовую истощенную и недостаточно подготовленную пехоту, включая раненых и больных солдат. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, несмотря на громкие заявления Москвы, российские войска не достигли существенного прогресса ни на севере Харьковщины, ни в Сумской области. Милблогеры внутри РФ обвиняют командование в "фальсификации отчетов" и "бросании новобранцев на мясорубку".

Представитель украинской бригады сообщил, что только на Волчанском направлении с мая 2024 года россияне потеряли более 15 тысяч убитыми, большинство из которых - необстрелянные новобранцы.

Видео дня

ISW также отмечает, что российские солдаты часто вынуждены искать воду и ресурсы самостоятельно из-за провала логистики, а на отдельных участках фронта им даже приказывают покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен.

Несмотря на незначительные продвижения возле Северска и в районе Константиновки-Дружковки, на большинстве направлений - от Купянска до Запорожья - подтвержденного прогресса россияне не имеют.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении в Донецкой области.

В то же время, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска в Донецкой области.

Ранее аналитики DeepState рассказали, что российская армия имеет успех на Днепропетровщине и Запорожье. В частности армия РФ продвинулась вблизи населенных пунктов Вербовое и Степное на Днепропетровщине. Также российские оккупанты имеют продвижение вблизи села Новогригорьевка Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: