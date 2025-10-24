Популярный лоукостер продолжает наращивать свое присутствие в Польше.

Ирландский лоукостер объявил о расширении полетной программы из польского города Вроцлава. Ранее то же самое сделал его главный европейский конкурент Wizz Air.

Как говорится в сообщении на сайте авиакомпании, обновленное зимнее расписание Ryanair включает 38 маршрутов, в том числе шесть новых:

Ньюкасл (Великобритания);

Лондон-Лутон (Великобритания);

Севилья (Испания);

Пескара (Италия);

Ламеция (Италия);

Афины (Греция).

"Базируя во Вроцлаве семь самолетов, Ryanair укрепляет свои позиции крупнейшего перевозчика в регионе, способствуя развитию туризма, созданию рабочих мест и экономики Нижней Силезии. В этом году авиакомпания перевезет более 2,5 миллионов пассажиров во Вроцлав и обратно, предлагая им еще более широкий выбор направлений по всей Европе", – заявляют в авиакомпании.

В честь объявления зимнего расписания авиакомпания Ryanair запустила специальную акцию на рейсы через аэропорт Вроцлава: билеты стоят от 119 злотых (около 1 363 гривень по курсу на 24 октября 2025 года – ред.). Предложение действует ограниченное время исключительно на официальном сайте ryanair.com.

Другие новые рейсы Ryanair из Польши

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair объявил о запуске новых рейсов из польского Катовице, также очень удобного для украинцев.

Кроме того, лоукостер решил расширять свое присутствие в аэропорте "Варшава-Модлин": планируется добавить сразу 25 новых маршрутов в столицу Польши.

