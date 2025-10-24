Сегодня по городу и области ожидаются сильные порывы ветра.

Во Львове на сегодня, 24 октября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 24 октября утром и днем порывы западного ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также предупреждение оголлошено и для Львовской области, где из-за сильного ветра ожидается значительный дождь.

Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 24 октября

По Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем прогнозируют дождь, местами значительный. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9 - 14 м/с. Утром и днем местами порывы усилятся до 15 - 20 м/с. воздух максимально прогреется до +10°...+15°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем в городе будет идти дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9 - 14 м/с. утром и днем порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Столбики термометров максимально покажут +12°...+14°.

Во время дождей ожидается ухудшение видимости.

