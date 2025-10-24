Есть несколько причин, почему следует закрывать крышку унитаза после использования.

Большинство людей знают, что закрывание крышки унитаза во время смывания предотвращает распространение бактерий в ванной комнате. Микроскопические капли, вылетающие из смывного унитаза, могут подниматься на высоту 1,2 метра и попадать в дыхательные пути или оседать на поверхностях ванной комнаты. Поэтому, как пишет Better Homes and Gardens, из соображений безопасности и гигиены крышку унитаза стоит держать постоянно закрытой.

Также эксперты назвали пять причин, почему это действительно стоит делать.

Контроль запаха

Смытый унитаз все равно может давать запах из-за плесени и грибка, которые растут внутри, или проблем с водопроводом в вашем доме. Поэтому закрытие крышки позволяет контролировать запахи. Также регулярная чистка и мытье бачка могут помочь в этом.

Эстетика

Открытая унитазная крышка портит вид только что убранной ванной комнаты. В то же время закрытый унитаз имеет опрятный вид.

Безопасность домашних животных

Собака может захотеть выпить воды из унитаза, в результате чего она может заболеть или распространить микробы в других частях дома. Поэтому держать крышку закрытой - это разумный способ обеспечить безопасность вашего домашнего животного.

"Закрытая крышка защищает и котов. Эти любопытные существа могут осматривать унитаз, а потом случайно упасть в него. Тогда вся грязная вода попадет на их шерсть, которую они, вероятно, захотят почистить. Другие коты могут иметь привычку прыгать на унитаз, чтобы добраться куда-то в другое место", - объясняют в материале.

Защита других предметов в ванной комнате

В небольших ванных комнатах косметические средства могут падать в унитаз. Если вы используете полочки над унитазом, то риск падения предметов туда становится еще больше.

"Предметы, попавшие в унитаз, намокают, нуждаются в дезинфекции и, возможно, становятся непригодными. Приучите себя закрывать крышку унитаза, чтобы избежать случайного падения предметов в воду", - добавили в публикации.

Другие советы экспертов

