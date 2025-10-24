В ряде областей станет прохладнее, а дожди будут постепенно отступать.

На выходных, 25 и 26 октября, погода в Украине стабилизируется. Дожди в субботу продолжатся, а в воскресенье их станет меньше. На западе и севере станет прохладнее, +9°...+12°, но на остальной территории температура сильно не изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +4°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье ночью +3°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, ночью +3°, днем +11°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +5°...+13°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +3°...+13°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +18°, небольшой дождь. В воскресенье - малооблачно, +7°...+16°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +10°, днем +15°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+13°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +5°...+14°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +11°...+18°. В воскресенье +7°...+16°, малооблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает переменная облачность, температура ночью +11°, днем +17°, возможен дождь. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +14°, переменная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +12°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье будет переменная облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +5°, днем +14°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем до +5°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +8°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +6°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +7°, днем +13°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +11°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +6°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +8°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +4°...+9°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +10°, днем +17°. В воскресенье - пасмурно, температура +8°...+16°, дождь.

