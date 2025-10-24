Уитакер заявил, что Трамп становится всё более нетерпеливым в связи с отказом Путина пойти на деэскалацию.

Для окончания войны в Украине президент США Дональд Трамп намерен давить не только на российского лидера Владимира Путина, но и на президента Украины Владимира Зеленского, заявил представитель США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире Newsmax.

Он подчеркнул, что, хотя администрация по-прежнему привержена оказанию помощи Украине в защите её суверенитета, внимание Трампа сместилось на то, чтобы заставить как Москву, так и Киев сесть за стол переговоров:

"Это просто жестокая окопная война, в которой никто не выигрывает. Президент Трамп пытается изучить способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также искать новые способы продолжать давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, чтобы договориться о прекращении огня, прекратить войну и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер

Он зподчеркнул, что Трамп становится всё более нетерпеливым в связи с отказом Путина пойти на деэскалацию и намерен "положить конец этой бессмысленной войне":

"У него все карты в руках. И, в конечном счёте, он будет разыгрывать эти карты так, как сочтёт нужным, чтобы продолжать создавать обстоятельства, чтобы удержать Владимира Путина за столом переговоров, заставить его вести переговоры, чтобы положить конец этой войне, потому что убийства должны прекратиться. И президент Трамп, я думаю, просто очень расстроен, если говорить откровенно, тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне".

По словам Уитакера, прогресс России на поле боя за последние 10 месяцев был минимальным, несмотря на колоссальные потери.

"Он не добивается никаких стратегических успехов", — сказал он. - "Он просто продолжает способствовать резне, которая происходит на линии фронта, не принося при этом никаких реальных результатов".

Трамп и война в Украине

Ранее США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов – компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения также попали их дочерние компании.

Как писало издание WSJ, Трамп окончательно дошел до точки кипения в отношении российского лидера Владимира Путина, однако все еще хочет сделки с Россией. Издание отмечало, что у Трампа был выбор между тремя варинтами санкций в отношении России, и он выбрал не самый жесткий.

