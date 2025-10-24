Прохождение отопительного сезона может потребовать привлечения дополнительных средств.

Необходимый объем финансирования дополнительного импорта газа составляет порядка 2 миллиардов евро.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству 24 октября.

По словам главы правительства, закрытие потребности в финансировании будет осуществляться двумя путями: это внутренний резерв и внешняя помощь партнеров.

Видео дня

"Внутренний резерв - это резервный фонд, из которого мы вчера действительно выделили средства. Также это финансирование банковского сектора Украины, деятельности компании "Нафтогаз". Вторая часть - это помощь наших партнеров", - пояснила Свириденко.

Внешняя помощь будет включать гранты и займы через сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и другими учреждениями. Норвегия, в частности, уже выделила грант в размере 150 млн евро, а еще 60 млн евро пообещала предоставить Германия, сообщила премьер.

Пока что выделенных Кабмином 8 млрд гривен достаточно на закупку 300-400 млн кубов газа, обратила внимание народный депутат Виктория Сюмар.

По ее словам, из 13 млрд кубов газа, который накоплен в украинских хранилищах, 5 млрд кубов - буферный газ (служит для обеспечения стабильного давления в системе, для отопления не используется, - УНИАН).

"Под серьезной угрозой 6 млрд украинской газодобычи зимой. Для прохождения отопительного сезона нужно закупить хотя бы 8 млрд кубов", - считает Сюмар.

Ранее во время часа вопросов к правительству Свириденко отказалась отвечать на вопрос о потерях внутренней газодобычи в зале. При этом премьер дала понять, что эту информацию сейчас нельзя разглашать.

"Полный ответ я вам дам отдельно, не в целом", - прокомментировала Свириденко также вопрос об объемах газа, которые нужно импортировать.

Отопительный сезон в Украине - главные новости

Ранее глава Кабмина Юлия Свириденко сообщила, что из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре Украина временно потеряла собственную добычу. Поэтому в рамках подготовки к отопительному сезону было дополнительно выделено 8,4 миллиарда гривен на импорт газа для населения.

В то же время народный депутат Михаил Бондарь считает, что при худшем варианте - газа не будет хватать уже в декабре-январе. Поэтому пока старт отопительного сезона находится под вопросом.

Вас также могут заинтересовать новости: