Среди главных премьер этой недели в кинотеатрах – титулованная украинская драма "Серые пчелы" по одноименному бестселлеру Андрея Куркова, а также музыкальный байопик "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного" с Джереми Алленом Уайтом и комедийная драма "Я не железная" с Роуз Бирн.

Кроме того, в Киеве 25 октября стартует уже 54-й по счету кинофестиваль "Молодость".

Тем временем, онлайн станут доступны хоррор "Рука, качающая колыбель" с Майкой Монро и политический триллер "Дом из динамита" от оскароносной Кэтрин Бигелоу.

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Серые пчелы

Сірі бджоли (Украина, 2024, военный/драма)

События фильма разворачиваются в Донецкой области, в "серой зоне" АТО, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В небольшом селе без электроэнергии остались жить только двое врагов детства. Под снарядами, иногда пролетающими над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасной местности. Но все рушится, когда в деревне появляется российский снайпер.

Фильм является экранизацией бестселлера украинского писателя Андрея Куркова, который в свое время вошел в шорт-лист "Книги года BBC-2018" и список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker.

Главных героев в ленте сыграли Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Домой", "Я работаю на кладбище", "Мирный-21", сериал "Поймать Кайдаша") и Владимир Ямненко ("Дикое поле", также известен как участник телешоу "Золотой гусь").

Режиссером и сценаристом фильма выступил Дмитрий Мойсеев ("Такие красивые люди", "Время хризантем").

"Серые пчелы" стали одним из самых титулованных украинских фильмов прошлого года. Его мировая премьера состоялась еще в феврале 2024 года на престижном кинофестивале в Роттердаме (Нидерланды), а впоследствии картину показали на главных украинских фестивалях – Одесском ("Золотой Дюк" за лучший украинский полнометражный игровой фильм) и "Молодость" (специальная награда жюри). Кроме того, ленту признали лучшим фильмом на премии кинокритиков "Киноколо-2024", а Виктора Жданова – лучшим актером.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Спрингстин: Спаси меня от неизвестного

Springsteen: Deliver Me From Nowhere (США, 2025, драма/музыка/байопик)

Фильм, снятый на основе одноименной книги Уоррена Зейнса 2023 года, рассказывает о культовом американском рок-музыканте Брюсе Спрингстине во время создания его шестого альбома "Небраска" 1982 года, наиболее откровенного и личного, который сильно отличался от его предыдущих работ. Это было за два года до того, как он и его E Street Band стали феноменом с альбомом "Born in the USA".

Главную роль в ленте сыграл звезда сериала "Медведь" и спортивной драмы "Железный коготь" Джереми Аллен Уайт. Также в фильме задействованы Джереми Стронг ("Игра на понижение", "Джентльмены", "Ученик. История Трампа", сериал "Наследники"), Стивен Грэм ("Большой куш", "Банды Нью-Йорка", "Это Англия", "Ирландец", сериал "Переходный возраст"), Одесса Янг ("Проклятые", "Ордер", сериал "Черный кролик"), Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", "Голый пистолет", сериал "Черная птица") и другие.

Снял картину американский режиссер Скотт Купер ("Сумасшедшее сердце", "Черная месса", "Ненасытный", "Бледно-голубой глаз").

В украинских кинотеатрах фильм будет демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 66% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Я не железная

If I Had Legs I'd Kick You (США, 2025, комедия/драма)

Фильм, название которого дословно переводится как "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула", откровенно и резко рассказывает о материнстве, чувстве вины и эмоциональном истощении, которое проживает главная героиня Линда. Ее жизнь похожа на настоящую катастрофу: женщине приходится бороться с неизвестной болезнью дочери и бытовыми проблемами самостоятельно, пока муж постоянно отсутствует. Даже отношения с психотерапевтом начинают портиться, поэтому Линда никак не может выбраться из лавины проблем. Кажется от всего этого ей вскоре сорвет крышу, так же стремительно, как разрушается от внезапного прорыва труб потолок в ее квартире.

Главную роль в картине сыграла Роуз Бирн ("28 недель спустя", "Астрал", "Подружки невесты", "Люди Икс: Первый класс", "Шпионка", сериал "Платоническая любовь"), которая за эту работу получила награду на Берлинском кинофестивале и стала одной из фронтраннерок в будущей борьбе за номинацию на премию "Оскар".

Режиссером и сценаристом ленты выступила Мэри Бронштейн, сценаристка и актриса, наиболее известная по участию в сериале "Дрожжи".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы", а широкая аудитория – в 9,3 из 10 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Человек-бензопила: Резе Арка. Кино

Chainsaw Man Movie: Reze-hen (Япония, 2025, фэнтези/экшн/аниме)

Этот мультфильм для взрослой аудитории является прямым продолжением манга-сериала "Человек-бензопила", премьера которого состоялась в октябре 2022 года. В полнометражном фильме главный герой оригинального сериала Дэнджи – подросток, который обладает способностью превращаться в гибрид человека и демона по имени Человек-бензопила – встречает таинственную девушку по имени Резе. Она кажется доброй, ласковой и пораженной его искренностью. Но их отношения быстро превращаются в смертельную игру, когда становится известно, что Резе – не та, за кого себя выдает. Теперь Дэнджи ждет новое испытание, где на карту поставлены не только чувства, но и его жизнь.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов.

Странствия Мокси

Miss Moxy (Нидерланды, Бельгия, 2025, комедия/приключения/анимация)

В центре сюжета этого мультфильма для маленьких зрителей – домашняя кошка, потерявшаяся во время отпуска. Теперь она должна найти дорогу домой через всю Европу с помощью самых отвратительных существ, которых она только может себе представить: собаки и птицы. Во время этого путешествия она расширяет свой взгляд на жизнь и открывает истинное значение дружбы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов.

Джестер 2

The Jester 2 (США, 2025, ужасы)

Фильм является продолжением одноименного хоррора 2023 года. Потусторонний фокусник-убийца Джестер, чьи трюки всегда заканчиваются кровью, вновь выходит на охоту. В ночь на Хэллоуин он обманом заставляет юную фокусницу Макс принять участие в его извращенной игре на выживание. Он уверен, что новые жертвы второй раз смерть не обманут. Девушка должна задействовать всю свою смекалку, чтобы противостоять темной магии и выбраться из ловушки живой.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов.

Маска

Shell (США, 2024, комедия/триллер/ужасы)

События фильма происходят в недалеком будущем, когда технологии позволяют возвращать молодость благодаря науке и пластической хирургии. Некогда популярная актриса Саманта Лейк в отчаянии соглашается на новейшую процедуру омоложения, чтобы возродить карьеру. Она снова сияет красотой и успехом, но цена оказывается слишком высокой. Женщины, которые прошли те же операции, начинают загадочно исчезать, и теперь Саманта должна сорвать блестящую маску, чтобы спасти себя и раскрыть жуткую правду.

Главные роли сыграли Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", сериалы "Рассказ служанки", "Безумцы") и Кейт Хадсон ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Война невест", "Достать ножи: Стеклянная луковица", сериал "Плеймейкерша").

Снял ленту английский актер и режиссер Макс Мингелла, для которого это вторая полнометражная работа после музыкальной драмы "За мечтой" 2018 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 62% одобрения от критиков и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Титаник: Путь в вечность

Unsinkable (США, 2024, драма/исторический)

Основные события фильма происходят после того, как в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года самый большой и роскошный лайнер своего времени "Титаник", символ прогресса и гордости человечества, столкнулся с айсбергом и отправился в свой последний рейс в холодные воды Атлантики. Катастрофа, которая навсегда изменила историю мореплавания, унесла жизни более полутора тысяч человек и оставила в живых лишь немногих. В Нью-Йорке, куда прибыли спасенные, сенатор Уильям Олден Смит и его секретарь Мэгги Маллой стремятся выяснить правду о причинах трагедии. Между тем независимое журналистское расследование ведет отважная репортерка Элейн Рикар, которая готова рискнуть всем ради того, чтобы открыть миру скрытые факты.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Рука, которая качает колыбель

The Hand That Rocks the Cradle (США, 2025, хоррор/триллер)

В центре сюжета – молодая женщина по имени Полли, которая устраивается няней в состоятельную семью. Постепенно она разрушает семью изнутри – флиртует с мужем, сводит с ума жену, сближается со старшей дочерью. И все это – часть тщательно продуманного плана мести. Фильм является римейком одноименного фильма 1992 года Кертиса Хэнсона.

Главные роли в ленте сыграли Майка Монро ("Пятая волна", "Наблюдатель", "Лонглегс") и Мэри Элизабет Уинстед ("Человек – швейцарский нож", "Хищные птицы", сериал "Фарго"). Также в фильме задействованы Рауль Кастильо ("Гнев человеческий", "Улыбка 2", сериал "Задание") и Мартин Старр (сериал "Хулиганы и ботаны", франшиза "Человек-паук").

Сняла фильм мексиканский режиссер Мишель Гарса Сервера, для которой это вторая полнометражная работа после боди-хоррора "Huesera: The Bone Woman" 2022 года.

Фильм станет доступен на Hulu с 22 октября 2025 года.

Дом из динамита

A House of Dynamite (США, 2025, триллер/политика)

По сюжету фильма, когда в сторону Соединенных Штатов запускают единственную ракету без назначения, сотрудники Белого дома пытаются как можно скорее выяснить, кто в этом виноват, и каким должен быть ответ.

Главные роли исполняют Идрис Эльба ("Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериалы "Провода", "Лютер"), Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшизы "Дюна", "Миссия невыполнима", сериал "Бункер"), Габриэль Бассо ("Деревенская элегия", сериал "Ночной агент"), Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Агенты А.Н.К.Л.", сериалы "Чернобыль", "Фундация"), Энтони Рамос ("Трансформеры: Время звероботов", "Смерчи", сериал "Железное сердце"), Джейсон Кларк ("Самый пьяный округ в мире", "Терминатор: Генезис", "Дьявол всегда здесь", "Оппенгеймер"), Уилла Фицджеральд ("Преследователь", "Оператор", сериал "Падение дома Ашеров"), Кейтлин Дивер (сериалы "Невероятное", "Яблочный уксус", "Последние из нас") и другие.

Сняла ленту оскароносная Кэтрин Бигелоу ("На гребне волны", "Странные дни", "Повелитель бури", "Тридцать минут после полуночи"). Для нее это первый за восемь лет полнометражный фильм – после исторической криминальной драмы "Детройт" 2017 года.

Мировая премьера "Дома из динамита" состоялась 2 сентября 2025 года на Венецианском кинофестивале, где он соревновался в основном конкурсе, но остался без наград. В середине октября лента вышла в ограниченный прокат в ряде стран.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 24 октября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 81% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

54-й кинофестиваль "Молодость"

С 25 октября по 2 ноября 2025 года в Киеве будет проводиться старейший из действующих кинофестивалей Украины – "Молодость", уже 54-й по счету.

Впервые мероприятие было проведено еще в 1970 году в формате двухдневного смотра короткометражек от студентов киевского университета имени Карпенко-Карого. Впрочем, за более чем полвека он успел превратиться в одно из главных кинособытий в Украине, в рамках которого зрителям демонстрируют лучшие дебютные киноработы со всего мира.

С 1993 года главному победителю фестиваля вручают награду – "Скифского оленя". Например, в прошлом году лауреатом премии стала лента украинки Жанны Озирной "Медовый месяц", а за год до этого победу одержал полнометражный дебютный фильм француженки Эманюэль Нико "Дальва".

Какие фильмы в рамках нынешнего кинофестиваля "Молодость" стоит обязательно посмотреть, читайте в нашем отдельном материале.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2025 года - на этой неделе на Amazon стартует криминальный хоррор "Лазарь" с Сэмом Клафлином, а на Netflix выйдет второй сезон хитового ромкома "Никто этого не хочет" с Кристен Белл. Тем временем, на HBO Max состоится премьера хорро-сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" по мотивам знаменитого романа Стивена Кинга, а на Paramount+ представят долгожданный четвертый сезон криминального триллера "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером.