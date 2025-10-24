В большинстве областей на 24 октября объявлен І уровень опасности.

На пятницу, 24 октября, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непростой погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24 октября днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также на Закарпатье и в Карпатах пройдет значительный дождь.

Из-за непогоды в большинстве областей Украины объявили I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 24 октября

Сегодня в Украине будет происходить смена погоды. Атмосферный фронт обусловит на Правобережье умеренные, а на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди. В большинстве южных областей днем местами грозы. На остальной территории будет преобладать погода без осадков.

Ветер будет 7-12 м/с, но днем на правобережье порывы усилятся до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25 м/с.

"По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя порывистый ветер будет вносить ощущение дискомфорта", - говорят синоптики Укргидрометцентра.

Температура в дневные часы составит +11°...+16°, в южной части столбики термометров будут повысятся до +19°, а вот на высокогорье Карпат температура составит +4°...+9°.

