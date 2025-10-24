Ведущий вспомнил о службе Андрея Яценко в ВСУ.

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич побывал на прощании с Андреем Яценко и поделился новыми деталями смерти участника культового Green Grey.

В своем блоге в Instagram шоумен поделился кадрами с прощания с "Дизелем", который внезапно не стало 20 октября. По словам Анатолича, музыкант умер спокойно во сне.

"Под овации сегодня провели "Дизеля" из Green Grey. В последний раз - как настоящего артиста, потому что так и есть. Ему было 55 лет. Ушел тихо во сне. Он был легендой. Без него было бы не так", - написал ведущий.

На видео, которое опубликовал Анатолич, видно как друзья, коллеги и поклонники под аплодисменты провожают музыканта в последний путь.

Анатолий отметил, что долгое время был фанатом "Дизеля" из Green Grey, а после знакомства поддерживал с ним общение:

"Я фанател от их музыки и от образа "Дизеля". А потом познакомился лично и всегда тепло общаться при встрече. А Юла (жена Анатолича и известная пиарщица - УНИАН) работала над разными проектами с ним".

Ведущий также попросил не распространять негативные упоминания о Яценко, а лучше еще раз выразить уважение и благодарность за его творчество и службу в ВСУ.

"С начала большой войны взял в руки оружие и стал на защиту страны - это к тем, кто хочет вспомнить какие-то зашквары "Дизеля". Не стоит - это прошлое. Пока, бразенька", - написал Анатолич.

Другие украинские звезды также поделились воспоминаниями о лидере Green Grey во время церемонии прощания в Киеве.

