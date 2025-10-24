В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 24 октября, вырос на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 49,00 гривень за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 гривни, а евро - по курсу 48,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 17 копеек и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 октября, остался неизменным и составляет 49,02 гривни.

Нацбанк установил на 24 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 14 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

В свою очередь первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что колебания курса гривни зависят от мировых тенденций относительно доллара и евро. Если доллар укрепляется или ослабляется, это соответственно влияет на курс украинской валюты.

Он напомнил, что уровень обменного курса увеличивается или уменьшается не из-за поведения НБУ, а через рыночные механизмы.

