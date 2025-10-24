Стоимость каждой единицы оценивается в 337 млн рублей.

РФ впервые закупила перспективные крылатые ракеты "Изделие 506" для стратегической авиации, которые должны заменить ракеты Х-101. Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на российские закупочные документы.

По словам журналистов, российское министерство обороны заказало две партии по 16 крылатых ракет воздушного базирования нового типа, которые должны получить Воздушно-космические войска РФ до 2026 года. В то же время российские ведомства пока публично не сообщали об их принятии на вооружение.

Отмечается, что крылатые ракеты заказывались в компоновке для снаряжения обычной и специальной, а именно ядерной, боевой частью. Стоимость каждой единицы оценивается в 337 млн рублей, а именно 4,2 млн долларов.

В "Милитарном" добавляют, что главным подрядчиком в производстве такого вооружения стало проектно-конструкторское бюро "Радуга", которое серийно поставляет армии РФ и ракеты Х-101.

"Известно, что ракеты Х-БД предназначались для проекта перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, который до сих пор не был реализован в металле. Поэтому для них будут адаптированы самолеты Ту-160. Из документов следует, что довооружены новыми ракетами будут только модернизированные бомбардировщики Ту-160М, которые получат необходимые конструктивные изменения в механизме бомбового отсека. Их испытания с новым вооружением было запланировано на 2025 год", - подчеркнули в материале.

В издании отмечают, что, скорее всего, из-за заявленной дальности полета в 6500 километров, габариты крылатой ракеты существенно превышают допустимые параметры, которые заложены для ракет Х-101 на базовой версии самолета.

"Другие достоверные сведения о новом российском средстве поражения пока отсутствуют, однако в открытых источниках фигурирует информация о развитии проекта с наработок "Изделия 504". Из этого можно сделать предположение, что ракета унаследует ее технологии малозаметности и живучести. Также в различных источниках заявлялось, что изделие будет иметь сложную навигационную систему с оптическими датчиками как у ракет Х-101, а также получит бортовой доплеровский радар для навигации и огибания рельефа местности", - подытожили в "Милитарном".

Также "Милитарный" сообщал, что российская армия заказала крупную партию ядерных "Калибров", а именно 56 крылатых ракет 3М-14С, которые могут иметь ядерную боеголовку. Известно, что эти ракеты могут размещаться на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также подводных лодках и периодически запускаются российским Черноморским флотом на рейде из Новороссийска.

Кроме того, Defense Express писал, что Россия отправила на фронт гибрид "Нивы" и "Газели" вместо китайских вездеходов. Речь идет о новом тактическом транспортере "Пластун-ТТ".

По словам экспертов, машину, которая является гибридом "Нивы" и "Газели", разработала компания "Русские вездеходы", и теперь она начала поступать в подразделения российской армии.

