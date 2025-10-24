На выходных погода в Украине несколько изменится.

На выходных, 25 и 26 октября, погода в Украине будет меняться. В частности, в субботу пройдут дожди, а в воскресенье уже ожидается погода без существенных осадков. Также в субботу похолодание ожидается на западе и севере, а в воскресенье на западе станет еще холоднее. Об этом сообщает на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

Ночью 25 октября, по ее данным, в Украине будет идти дождь. Днем осадки пройдут только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8...+12 градусов, на остальной территории будет тепло, +12...+18 градусов.

26-го октября в Украине уже будет без существенных осадков. Столбики термометров покажут +12...+17 градусов, на юге воздух прогреется до +19 градусов, но на западе пройдут дожди и похолодает +9...+12 градусов.

"Ветер на выходных повсеместно западный, сильный!" - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

В Киеве в субботу будет дождливо, а в воскресенье ожидается прекращение осадков вплоть до вечера.

"Ветер западный, с сильными порывами, укутывайтесь", - посоветовала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем в субботу +8...+9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12...+13 градусов.

