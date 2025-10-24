Ранее в Кремле были более осторожны в своей критике США.

Высокопоставленные кремлевские чиновники публично назвали США и президента Дональда Трампа противниками России и "недружественными" по отношению к России в ответ на санкции против российского энергетического сектора. Как отмечают аналитики Института изучения войны, это демонстрирует "существенный поворот" в российской риторике.

Так, российский глава Владимир Путин заявил 23 октября, что санкции являются "недружественным актом по отношению к России", добавив, что действия Трампа наносят ущерб российско-американским отношениям и подрывают мировой энергетический рынок.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 октября заявил, что "Соединенные Штаты являются противником [России]" и что Соединенные Штаты теперь полностью встали на "тропу войны против России". Как отмечают аналитики, Кремль обычно позволяет Медведеву такие гиперболические заявления, которые отражают маргинальные позиции Кремля и напрямую передают подтекст сообщений других российских официальных лиц.

Видео дня

При этом аналитики напоминают, что Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники не называли США противником России публично при администрации Трампа до 23 октября и были осторожны в своей критике Соединенных Штатов при администрации Трампа, вероятно, чтобы добиться уступок в войне России на Украине, избежать санкций США и попытаться заключить двусторонние экономические соглашения.

"Заявления Путина и Медведева представляют собой существенный риторический поворот, вероятно, направленный на оправдание России за отказ от переговоров с Украиной или согласия на перемирие, ранее предложенное США и Украиной", - подчеркивают в ISW.

Путин отреагировал на санкции и "Томагавки"

Путин заявил, что считает санкции США попыткой оказать давление на Россию.

"Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением", - подчеркнул он.

Он также угрозами отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина все же получит дальнобойное вооружение от союзников.

"Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по территории России будет серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил глава Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: