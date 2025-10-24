Главную роль сыграла 53-летняя актриса Риа Сигорн.

Apple TV выпустил официальный трейлер нового научно-фантастического сериала "Плурибус". Главную роль сыграла Риа Сигорн.

Как сообщает Variety, исполнительным продюсером и автором идеи стал Винс Гиллиган, который ранее работал над такими сериалами, как "Во все тяжкие", "Лучше позвоните Солу" и "Совершенно секретно". Главную роль сыграла 53-летняя американская актриса Риа Сигорн, которая уже работала с Гиллиганом в проекте "Лучше позвоните Солу".

Из 2-минутного ролика можно понять, что большинство человечества попало под какие-то чары - кроме главной героини, писательницы по имени Кэрол Стурка. На самом же деле, Землю охватил новый вирус, который делает людей постоянно довольными и оптимистичными. Неожиданно, оказывается, что Кэрол - единственная, кто имеет иммунитет. Женщина не понимает, что с ней происходит, в то время как президент Соединенных Штатов говорит ей: "Будь уверена, Кэрол. Мы выясним, что отличает тебя от других".

Кроме Сигрон, в сериале "Плурибус" снимаются Каролина Видра и Карлос-Мануэль Весга. Также появятся приглашенные звезды Мириам Шор, Питер Бергман и Самба Шутте.

Первые два эпизода выйдут на Apple TV уже 7 ноября. Также уже известно, что сериал был продлен на второй сезон.

