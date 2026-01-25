Отключение света в Украине 26 января: когда не будет электроэнергии в понедельник

Ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент.

В понедельник, 26 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. При этом для промышленности снова будут действовать ограничения мощности.

В "Укрэнерго" сообщили, что причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – указано в сообщении.

Энергетики в очередной раз призвали экономить электроэнергию и не включать сразу несколько мощных приборов, чтобы не вызвать новое отключение электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

В Украине наблюдается напряженная ситуация с электроэнергией после серии масштабных ударов РФ по энергетическим объектам. Во многих областях введены графики почасовых отключений света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Россия в ночь на 24 января в очередной раз атаковала киевские ТЭЦ, а также ключевые высоковольтные узлы, которые, в частности, расположены вокруг столицы. По его словам, осложняют ситуацию критические повреждения, нанесенные в результате предыдущих российских атак.

При этом гендиректор YASNO Сергей Коваленко считает, что Россия сможет полностью обесточить Киев, но для этого должны сойтись многие факторы.

