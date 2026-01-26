Люди мерзнут, но не сдаются: РФ погрузила Украину в темноту и холод, но не сломила ее, - WSJ

Россия пытается погрузить Украину во тьму и холод, атакуя объекты энергетики, вследствие чего миллионы людей остаются без электричества большую часть дня, а в тысячах домов отопление едва работает. Ситуация особенно остра в Киеве.
Однако, как пишет The Wall Street Journal, результатом не стал тот социальный коллапс, к которому Россия стремилась, атакуя гражданскую инфраструктуру. Вместо этого украинцы демонстрируют стойкость и умение обходиться тем, что позволяет им противостоять попыткам Москвы подавить их сопротивление. Украинцы ютятся вокруг газовых плит, используют автомобили для зарядки мобильных телефонов и хранения замороженных продуктов, а когда электричество снова включается, они тут же заряжают телефоны и пользуются стиральными машинами.
Как рассказала жительница одной из пострадавших многоэтажек Дарина Прокопенко, она включает все конфорки на газовой плите, чтобы обеспечить выживание своей семье - это едва ли безопасно, но крайне необходимо, сказала она.
Непредсказуемость отключений электроэнергии теперь управляет ее распорядком дня. Когда она рано утром смотрит на телефон, её взгляд сразу же устремляется к значку Wi-Fi. Если он включен, она спешит зарядить все портативные зарядные устройства, ноутбук и лампу, так как электричество может отключиться в любую минуту.
"Когда включается свет, я получаю прилив энергии… И силы – нужно убирать беспорядок здесь, мыть посуду там", – сказала она.
Автомобили служат одновременно зарядными станциями и морозильными камерами, в багажниках которых хранятся замороженные пельмени и другие продукты. Рождественские елки, все еще украшенные гирляндами, освещают квартиры во время отключений электроэнергии. Дети на каникулах заряжают устройства в государственных "пунктах неуязвимости", которые обеспечивают тепло и электричество.
Еще одна жительница Киева, Анастасия Самохвал, говорит, что сейчас электроэнергии хватает только на самое необходимое.
"Так темно, что читать невозможно, и нет света, чтобы долго сидеть с телефоном, потому что потом приходится спускаться вниз, чтобы его зарядить", – сказала она. "Единственное развлечение – это готовка, потому что я готовлю и одновременно согреваюсь".
Чтобы мыть посуду, Самохвал использует совет, который увидела в интернете: надевает зимние перчатки под резиновые, чтобы мыть тарелки в холодной воде.
Техники работают по 12 часов в сутки, чтобы восстановить электроснабжение. Вадим Булак, сотрудник ДТЭК, рассказал, что на прошлой неделе он и его коллеги восстановили электроснабжение в здании, которое оставалось без света 10 дней.
"Они практически молились за нас", – сказал он, вспоминая, как жители приносили чай и конфеты, чтобы поблагодарить его команду.
Ситуация в энергетике
В ночь на 24 января россияне ударили по Киеву ракетами и дронами. В результате повреждений критической инфраструктуры в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 тыс. домов. Большинство из них уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.
Сейчас в Киеве без тепла остаются еще более тысячи многоэтажек. Как прогнозируют эксперты, энергетикам понадобится не менее недели, чтобы перевести Киев на прогнозируемые графики отключений света.