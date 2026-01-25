Наследие СССР помогло России заморозить украинцев этой зимой, - ВВС

В предыдущие зимы таких ударов по тепловой системе Украины не было.

В Украине в январе температура опустилась ниже -15°C, и Россия тут же начала наносить воздушные удары по энергетической инфраструктуре, оставив около миллиона украинцев без отопления.

Как пишет BBC, в такой ситуации положение Украины усугубляет и в то же время играет на руку РФ широко распространенное использование централизованного отопления в многоквартирных домах, где вода нагревается в другом месте, а затем подается в радиаторы.

Тепловые станции в Украине огромны, и тысячи людей страдают, когда они становятся объектами атак российских оккупантов.

Издание отметило, что по заявлению украинской стороны, все такие электростанции уже подверглись атакам.

Подобные атаки также нарушают электроснабжение, но хотя генератор или аккумуляторная батарея могут помочь в этой ситуации, с отоплением все сложнее, особенно когда нет электричества для работы обогревателя.

До полномасштабного вторжения РФ в 2022 году около 11 млн домохозяйств в Украине пользовались центральным отоплением, по сравнению с 7 млн домохозяйств, имеющих автономное отопление, сообщил изданию украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Что было при СССР

Города по всему СССР, включая Украину, стали центром масштабных программ, начатых в 1950-х годах с целью массового строительства дешевого жилья.

В городских пейзажах стран бывшего СССР преобладают девятиэтажные жилые дома, собранные из железобетонных плит, известные как "панельные", или пятиэтажные многоквартирные дома, известные как "хрущевки". Украина, как и гругие страны бывшего Союза, унаследовала советскую систему отопления этих домов и с тех пор ничего не извенилось в ней.

Отопление таких домов обеспечивается крупными теплоэлектростанциями. Именно они вырабатывают как электроэнергию, так и тепло. "Эти тепловые электростанции не были спроектированы для поражения ракетами или беспилотниками, поэтому эти уязвимости выявились во время войны", - акцентировал эксперт.

По его словам, это новая тактика России, к которой ранее она не прибегала:

"В предыдущие зимы таких ударов по тепловой системе не было. Они случались лишь изредка и не были направлены непосредственно на тепловые электростанции".

Удари по энергообъектам Украины

С наступлением морозов РФ активизировала ракетные и дроновые атаки по объектам энергетической инфраструктуры с целью оставить гражданских украинев без отопления и электричества.

В частности, в результате трех недавних масштабных ударов по Киеву, большая часть многоэтажек осталась без отопления. В столице наблюдаются перебои со светом.

