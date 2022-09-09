"Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за услуги по организации транспортировки природного газа, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме.

Национальная акционера компания "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже относительно действий российского "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме.

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"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", - цитирует пресс-служба председателя правления компании Юрия Витренко.

Напомним, 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м-в следующие четыре года.

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