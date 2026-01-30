'Нафтогаз' нашел дополнительные средства на отопительный сезон в Украине

Деньги пойдут на импорт газа и поддержку энергосистемы зимой в целом.

НАК "Нафтогаз Украины" дополнительно привлек еще 50 миллионов евро долгосрочного финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Средства будут направлены на импорт природного газа и обеспечение стабильной работы энергосистемы в зимний период, говорится на сайте компании.

Финансирование является частью плана поддержки энергетики Украины от ЕИБ и реализуется в рамках скоординированного подхода Team Europe.

Новый кредит дополнит предыдущее финансирование со стороны ЕИБ в размере 300 млн евро, а также грантовую поддержку Европейского Союза на сумму 127 млн евро для закупки газа, предоставленную при содействии правительства Норвегии в рамках Ukraine Investment Framework.

Импорт газа в Украину - главные новости

В 2025 году Украина закупила за рубежом 6,47 миллиарда кубометров газа. Это стало рекордом за предыдущие пять лет. В частности, за июль импорт составил 833 миллиона кубометров газа. Необходимость в дополнительных поставках из-за рубежа - следствие обстрелов врагом критической инфраструктуры, которые привели к падению внутренней газодобычи.

По состоянию на ноябрь 2025 года в газохранилища Украины было закачано более 13 миллиардов кубометров газа. Однако по подсчетам западных аналитиков, Россия могла уничтожить более половины газового производства в Украине во время массированных ударов осенью-зимой.

