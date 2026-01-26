'Добыча газа – на грани остановки': эксперт рассказал о новой угрозе энергетике

Специалисты отказываются выезжать на объекты добычи из-за отсутствия правовой защиты.

С 22 января выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины, добывающие газ на территории Украины, ограничен из-за бюрократического коллапса в Министерстве энергетики. Об этом сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский на своей странице в Facebook.

По его словам, добыча газа оказалась под угрозой из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников. Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, которые на постоянной основе выполняют работы на объектах "Укрнафты", "Укргаздобыча" и других добывающих предприятий Украины.

Закревский отмечает, что сегодня сложилась критическая ситуация: профильная комиссия по вопросам бронирования не проводит заседаний, в результате чего предприятия теряют статус критически важных. Как сообщается, у одной из компаний срок действия такого статуса уже истек, еще у трех - истекает в ближайшие дни или в течение следующего месяца.

Видео дня

Эксперт считает, что последствия этой ситуации критические, потому что при отсутствии надлежащей правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты добычи.

"В условиях, когда газ с месторождений направляется непосредственно к потребителям, остановка сервисных работ приведет к немедленному падению объемов добычи. Мы рискуем спровоцировать углубление энергетического кризиса из-за административных проволочек", − отмечает специалист.

Добыча газа в Украине – главные новости

В декабре 2025 года стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украине заложили 500 новых газовых скважин, в том числе 136 в прошлом году. Большинство этих скважин заложили еще до подписания соглашения с США.

По мнению исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко, именно благодаря новому бурению и восстановительным работам после российских обстрелов Украина может сохранять газодобычу и продолжать борьбу.

Напомним также, что в декабре Государственная служба геологии и недр с шестой попытки продала специальное разрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади, которая находится во Львовской области. Как сообщалось, на участке есть залежи природного газа, нефти, растворенного в нефти газа и конденсата.

Вас также могут заинтересовать новости: