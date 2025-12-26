Стало известно, сколько газовых скважин пробурила Украина в этом году

С начала полномасштабной войны в Украине уже заложили 500 газовых скважин.

С начала полномасштабного вторжения в Украине заложено 500 новых газовых скважин, в том числе 136 в 2025 году. Об этом в комментарии УНИАН рассказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Он напомнил, что за 2025 год состоялись 24 массированные комбинированные атаки на газовую инфраструктуру Украины за год.

"После каждой атаки украинские добытчики стараются как можно быстрее ликвидировать последствия, восстанавливают поврежденные объекты и прилагают титанические усилия для стабилизации газодобычи. Несмотря на все сложности и разрушения, наш собственный газ является основой и обеспечивает львиную долю потребления в Украине", - отмечает эксперт.

Также он отметил, что в текущем году закладывались новые газовые скважины. Причем их общее количество, заложенное за время полномасштабной войны, достигает в 2025 году уже 500 единиц. При этом большинство этих скважин было заложено еще до подписания соглашения с США.

"Несмотря на российскую агрессию и регулярные удары по производственным промыслам, добытчики продолжают бурить новые скважины. Более того - даже устанавливают рекорды. В этом году, по подсчетам Ассоциации, компании начали бурить 136 скважин", - рассказал Петренко.

Он отметил, что именно благодаря новому бурению и восстановительным работам после российских обстрелов Украине удается сохранять собственную газодобычу и продолжать деятельность.

По словам эксперта, в 2023 году в Украине было заложено 150 новых газовых скважин, что стало самым большим годовым показателем с 2018 года, с тех пор как действует стимулирующее налогообложение для нового бурения. В 2024-м заложили 140 и в первый год полномасштабного вторжения - еще 74 скважины. На этом фоне, 136 новых скважин в 2025 году не является рекордом, но с учетом массированных обстрелов результат является приличным.

В декабре в Государственной службе геологии и недр с шестой попытки продали специальное разрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади, находящейся на Львовщине. Деньги от продажи специального разрешения поступят в госбюджет и пойдут в американско-украинский инвестиционный фонд восстановления, что соответствует международным обязательствам Украины.

За первые 5 месяцев 2024 года специалисты АО "Укргаздобыча" запустили 36 новых скважин, 11 из которых являются высокодебитными, то есть дают более 100 тыс. куб. м газа в сутки.

