На участке есть залежи природного газа, нефти, растворенного в нефти газа и конденсата.

В Государственной службе геологии и недр с шестой попытки продали специальное разрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади, что находится во Львовской области. Соответствующую информацию обнародовало Prozorro.

Место расположения участка - Стрыйский и Дрогобычский районы. Она находится в 15 километрах к юго-западу от города Стрый.

Разрешение дает право на разработку недр от глубины 4000 м, за исключением зоны пересечения с Довголуцкой площадью в интервале от 4700 до 5800 м.

В торгах принимали участие три компании. Стартовая цена находилась на уровне 48,3 млн гривень, но во время конкурентной борьбы ООО "Газ-МДС" предложило 110 млн гривень.

Известно, что владельцами компании являются Александр Гузенко и его дочь Татьяна Гузенко - одни из крупнейших частных производителей газа в Украине.

По данным Государственной службы геологии и недр, деньги от продажи специального разрешения поступят в госбюджет и пойдут в американско-украинский инвестиционный фонд восстановления, что соответствует международным обязательствам Украины.

Специальное разрешение выдается сроком на 20 лет. Оно состоит из нескольких этапов - геологического изучения нефтегазоносных недр, опытно-промышленной разработки месторождений и промышленной добычи.

Соглашение о недрах с США - последние новости

США и Украина подписали соглашение о доступе к отечественным природным ресурсам. Согласно ему страны создают инвестиционный фонд по восстановлению. Соглашение предусматривает равноправное партнерство Украины и США.

В сентябре американская делегация совершила первый визит на объекты, которые рассматривали как стартовые проекты для инвестфонда восстановления. На объекте добывают прежде всего титановые руды.

