До конца марта Украине нужно будет закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа.

Удары России по энергетической инфраструктуре уничтожили более половины внутреннего производства природного газа в Украине. Киеву возможно придется потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон, пишет Bloomberg.

В начале этой недели украинские власти сообщили союзникам, что массовый российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября уничтожил примерно 60% газового производства.

Газовая инфраструктура Украины, которая до полномасштабного вторжения России была способна удовлетворить внутренний спрос, с начала этого года подвергается все более интенсивным ракетным и дроновым ударам. Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что к концу марта ей придется закупить примерно 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 2 миллиарда евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления страны.

После недавних ударов Украина обратилась со срочной просьбой к партнерам из G7 о предоставлении оборудования для восстановления энергетической системы и финансовой поддержки для оплаты необходимого импорта газа. Киев также в очередной раз напомнил, что до сих пор нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.

С начала этого года Украина закупила 4,58 млрд кубометров газа у зарубежных поставщиков, в том числе 3,67 млрд с конца прошлого отопительного сезона. Хотя официальный Киев оценил, что к концу этого года импортные потребности страны достигнут 5,8 млрд, в начале этой недели он сообщил союзникам, что эта цифра может возрасти из-за российских атак.

Точное количество газа, необходимое Украине, будет зависеть от ряда факторов, в частности от скорости ремонта поврежденных объектов и влияния будущих авиаударов. По оценкам, счет за аварийные энергетические ремонты составляет около 758 миллионов евро.

Издание пишет, что Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия уже рассматривают возможность предоставления дополнительной помощи энергетическому сектору Украины.

Ситуация с газом в Украине накануне отопительного сезона

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина сейчас ведет переговоры о расширении импорта газа примерно на 30%, что составляет 1,38 миллиарда кубометров.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что цены на газ для бытовых потребителей в Украине останутся неизменными, а жителей прифронтовых общин от энергообеспечения отключать не будут.

