Дизель резко подскочит уже в ближайшие дни: эксперт озвучил неутешительный прогноз

Отмечается, что больше всего от подорожания пострадают аграрии.

Цены на дизель в Украине достигнут отметки в 100 гривень за литр уже в ближайшие дни. При этом бензин марки А-95 будет дорожать медленнее.п

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в эфире Новини.LIVE объяснил, из-за блокады портов Украина уже потеряла около 20–25% поставок дизель, кроме того, оптовые цены уже превышают розничные.

"В ближайшие дни мы можем достичь отметки в 100 гривень. Сейчас это выглядит весьма вероятно, особенно с учетом того, что у нас закрыты порты. Через них проходило 20–25% поставок", – отметил эксперт.

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По его словам, премиальные сети могут добавить к стоимости дизеля еще несколько гривень. При этом он считает, что с бензином ситуация немного лучше.

"А-95, скорее всего, останется ниже отметки в 100 гривень. На премиальных АЗС его стоимость может достичь около 92 гривень за литр", – указал Шевичшин.

Также он предупредил, что подорожание дизеля сильнее всего ударит по аграриям в период уборки урожая, что впоследствии отразится на стоимости продуктов. Чтобы улучшить ситуацию на топливном рынке, аналитик считает необходимым временно отменить требование об обязательном добавлении биоэтанола в бензин, ведь это лишь увеличивает его цену.

"Биоэтанол стоит на 10–30 долларов дороже при закупке. Это добавляет примерно полгривни или гривню к цене", – подытожил Шечишин.

Цены на топливо в Украине - последние новости

По состоянию на 31 июля средние цены на дизельное топливо в Украине выросли на 1,33 грн – до 91,99 гривни за литр, что стало самой высокой ценой за всю историю наблюдений. В то же время цены на бензин вышли на плато.

При этом основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что в Украине может увеличиться количество АЗС, которые будут продавать дизель с ограничениями.

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