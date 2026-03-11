Блокада Ирана имеет бреши: корабли нашли способ пройти через Ормузский пролив

Отмечается, что некоторые суда маскируются.

Часть судов, стоящих на якоре в Персидском заливе или проходящих через Ормузский пролив, намеренно меняют свои данные, выдавая себя за китайские корабли, или отключают свои маяки. Это делают, чтобы снизить риск стать мишенью для ударов Ирана.

Издание neokohn пишет, что многие суда указывают в автоматической идентификационной системе (AIS), что на борту находится "китайский экипаж", или используют обозначение "китайский владелец" в качестве пункта назначения. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение Иран, для которого Китай - один из важнейших союзников и экономических партнеров.

"Похоже, что это предупредительные сигналы, которые суда используют, чтобы снизить риск стать мишенью", – сказала аналитик по торговым рискам в компании Kpler Ана Субашич.

Видео дня

По ее словам, это не обязательно означает, что судно действительно принадлежит Китаю.

Как работает схема

9 марта грузовое судно Guan Yuan Fu Xing под панамским флагом стало последним, которое успешно прошло через Ормузский пролив. За два дня до этого судно начало передавать в своем AIS-сигнале в качестве пункта назначения обозначение "CHINA OWNER" (китайский владелец). За последнюю неделю около 30 других судов прибегли к аналогичным методам при прохождении через Персидский залив или Ормузский пролив – некоторые из них весьма заметным образом.

Так, судно Iron Maiden, зарегистрированное на Маршалловых островах, и судно Sino Ocean, плавающее под флагом Либерии, во время прохождения через пролив отображали данные, указывающие на связи с Китаем, а после выхода из опасной зоны удалили их.

Другие суда передавали аналогичные сообщения, иногда всего на несколько минут, пока стояли на якоре. По крайней мере два судна передавали сигналы, указывающие на турецких владельцев или турецкий экипаж, а еще одно – именно в день начала войны – заявило о себе как о "мусульманском судне".

Другие суда просто отключили свои транспондеры, чтобы скрыть свое точное местонахождение, и снова появились в системах слежения только после того, как безопасно покинули этот район. Среди судов, которые по крайней мере один раз передали сигнал во время прохода, было девять нефтяных танкеров и два судна, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

До конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 138 судов.

Блокада Ормузского пролива - главные новости

После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это грозит серьезным кризисом в экономике, поскольку следствием таких действий будет резкий рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, может привести к ускорению инфляции.

Позже Иран заявил, что готов предоставить проход через Ормузский пролив кораблям, но только при условии, что страна, которой принадлежит судно, вышлет израильского и американского послов со своей территории.

10 марта появилась информация о том, что Иран начал минирование стратегически важного Ормузского пролива. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "беспрецедентными" последствиями.

