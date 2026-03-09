Ключевая страна ОПЕК сокращает нефтедобычу: Bloomberg узнал, в чем причина

Экспорт нефти из Саудовской Аравии ограничен из-за войны в Иране.

Крупнейший экспортер нефти в мире и крупнейший нефтедобывающий производитель среди стран-членов ОПЕК - Саудовская Аравия - начала сокращать добычу нефти, поскольку почти полная блокировка Ормузского пролива приводит к заполнению резервуаров для ее хранения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Издание констатирует, что до этого собственную добычу нефти сократили Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак из-за фактической блокировки Ормузского пролива в результате атак Ирана.

"Некоторые страны предварительно снизили добычу, чтобы не переполнить хранилища слишком быстро и избежать полной остановки производства", - добавляют журналисты.

Саудовская Аравия добывает около 10 миллионов баррелей нефти в день и экспортирует около 7 миллионов в день. Крупнейшая нефтедобывающая компания королевства - Aramco перенаправляет часть этих поставок с привычного маршрута через Ормузский пролив в Янбу в Красном море. Но трубопровод, который транспортирует эти объемы, не имеет достаточной пропускной способности, чтобы полностью заменить объемы экспорта.

Ситуация в Иране

Как сообщал УНИАН, 2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и сообщил, что будет обстреливать любые суда, которые попытаются пройти по этому маршруту

В тот же день стало известно об атаке Ирана на танкер, принадлежащий союзникам США.

Из-за блокирования Ормузского пролива страны-члены ОПЕК вынуждены сокращать добычу сырья. В частности, 7 марта стало известно, что добычу нефти сократил Кувейт.

