Цены на нефть неожиданно отреагировали на возможное рекордное высвобождение нефти из резервов

По данным Reuters, США отказались сопровождать корабли через Ормузский пролив из-за высоких рисков.

Цены на нефть утром 11 марта замедлили рост после сообщения о том, что Международное энергетическое агентство предложило крупнейшее в истории высвобождение нефти из резервов из-за войны в Иране, пишет Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 2:00 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent составляла 90,73 доллара за баррель, то по состоянию на 9:56 европейский нефтяной эталон торгуется на уровне 89,95 доллара за баррель, подорожав более чем на 2 доллара. Стоимость американской нефти марки WTI по состоянию на 0:45 по киевскому времени составляла более 88 долларов за баррель, тогда как по состоянию на 9:59 WTI торгуется по 85,5 доллара за баррель, прибавив чуть более 2 долларов.

Reuters отмечает, что МЭА предлагает высвободить из резервов более 182 миллионов баррелей, что превысит объем высвобождения "черного золота" в 2022 году, после начала российско-украинской войны.

По подсчетам аналитиков Goldman Sachs, выпуск такого объема нефти на рынок компенсирует 12 дней перебоев в экспорте из Персидского залива, объемы которого инвестиционный банк оценивает в 15,4 млн баррелей в день. Впрочем, некоторые аналитики скептически отнеслись к предложению МЭА по высвобождению запасов нефти из резервов.

"Официально о выпуске запасов еще не объявлено, и есть сомнения относительно конечного темпа изъятия этих запасов", - отметил старший аналитик Sparta Commodities Филип Джонс-Люкс, добавив, что "основная проблема - не размер запасов, а достижимые темпы изъятия".

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, сообщил, что проведет в среду видеоконференцию с лидерами других стран G7, чтобы обсудить влияние конфликта на Ближнем Востоке на энергетику и меры для решения ситуации.

Между тем, США и Израиль нанесли Ирану удары, которые Пентагон и иранцы на месте событий назвали самыми интенсивными воздушными ударами за всю войну. Американские военные также "уничтожили" 16 иранских минных судов вблизи Ормузского пролива.

Обещания же Трампа обеспечивать военный эскорт кораблей, которые будут проходить Ормузский пролив, остаются, похоже, пока на бумаге. По данным источников Reuters, ВМС США отклонили просьбу судоходной отрасли о военном сопровождении, поскольку риск атак на данный момент слишком высок.

Энергетическая консалтинговая компания Wood Mackenzie заявила, что война в настоящее время сокращает поставки нефти и нефтепродуктов из Персидского залива на рынок примерно на 15 миллионов баррелей в день, что может привести к повышению цены на нефть до 150 долларов за баррель.

Ситуация в Иране и цены на нефть - главные новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Из-за блокирования Ормузского пролива 9 марта цены на нефть выросли до четырехлетнего максимума, после чего несколько снизились. Впрочем, страны G7 анонсировали высвобождение нефти из стратегических резервов для снижения цен.

