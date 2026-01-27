АЗС переписывают ценники: в Украине стремительно дорожают все виды топлива

Основным драйвером роста остаются европейские котировки.

Розничные цены на все виды топлива в Украине выросли. На стеллажах с начала года цены на бензин увеличились на 1,45 грн/л, на дизель - на 1,09 грн/л, и почти весь этот рост рынок увидел только за последние две недели, пишет enkorr.

По итогам прошлой недели все больше сетей подняли ценники, в частности как в премиальном, так и в дискаунт-сегменте. В среднем, цены на бензин А-95 по стране выросли на 0,64 грн/л, до 59,71 грн/л. На бензин А-95+ средний рост составил 0,33 грн/л, до 64,20 грн/л. Дизельное топливо, в среднем, подорожало на 0,51 грн/л, до 59,39 грн/л.

Самые высокие средние цены на бензин достигли 62,99 грн/л, а в отдельных сетях и регионах стоимость А-95+ приблизилась к 69 грн/л.

Отмечается, что на прошлой неделе бензин А-95 подорожал на 2 грн/л в сетях SOCAR и BVS. Также в этих сетях подскочил и премиальный вид бензина А-95+ - на 2 и 3 гривни за литр топлива соответственно.

Сразу на 4 грн/л подорожал бензин в ровенской сети "Олас" - до 61 грн/л. Таким образом, оператор из более низкого ценового сегмента резко приблизился к уровню премиальных сетей. В то же время дизель в сети подорожал только на 1 грн/л - до 56,99 грн/л.

На 3–3,51 грн/л выросли цены на бензин А-95 и на станциях SUNOIL - до 57,50 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 0,91 грн/л, до 56,90–57,90 грн/л. Неравномерно по стране росли цены в "БРСМ-Нафте" - в пределах 0,50–3,50 грн/л.

"В течение недели не трогали цены только ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, Grand Petrol, VostokGaz, Mango, которые добавили по 1 грн/л в начале прошлой недели", - говорится в материале.

Почему подорожало топливо

Высокий спрос на бензин существенно "подсушил" оптовый рынок: доступные объемы ограничены, а те незначительные партии, которые есть в продаже, ощутимо подорожали. Нестабильной остается и ситуация с арктическим дизелем - из-за ажиотажного спроса топливо периодически исчезает на колонках премиальных операторов и сохраняет высокую цену.

Основным драйвером роста остаются европейские котировки. В течение недели средняя цена бензина в Европе выросла почти на 22 доллара за тонну (0,83 грн/л), дизельного топлива - на 20,4 долл./т (0,88 грн/л). С начала месяца прирост составил соответственно 49 долл./т (1,88 грн/л) и 63 долл./т (2,72 грн/л).

Ранее рынок удерживал цены благодаря высокой марже, сформированной в декабре. Тогда стабильные розничные цены на фоне снижения цен в опте позволили компенсировать повышение акцизов, которые с начала года добавили к литру бензина около 1,70 грн/л, а к дизелю - 2,35 грн/л. Однако двухнедельный рост котировок и высокий валютный курс практически исчерпали эту подушку.

За 26 дней января средний курс доллара на межбанке вырос на 0,83 грн/долл., евро - на 0,86 грн/евро, что добавило около 0,90 грн/л к стоимости топлива.

Кроме того, на рентабельность бензина повлиял дефицит топлива на оптовом рынке из-за неожиданно высокого спроса на него со стороны генераторов, который операторы оценивают на уровне 20-40%. Осложняет ситуацию и отсутствие дополнительных объемов топлива у зарубежных поставщиков. Если крупные сети обеспечены собственным импортом, то некоторые региональные операторы покупают топливо на рынке.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", средняя оптовая стоимость бензина марки А-95 с 19 по 26 января выросла на 3,16 грн/л (55,08 грн/л), дизеля - на 1,20 грн/л (51,96 грн/л). С начала месяца бензин подорожал на 6,11 грн/л, дизель - на 3,44 грн/л.

В то же время на стеллажах с начала года цены на бензин увеличились лишь на 1,45 грн/л, на дизель - на 1,09 грн/л, и почти весь этот рост рынок увидел только за последние две недели.

На этом фоне большинство операторов уже начали пересматривать ценники, и, учитывая сокращение предложения топлива в опте и рост его себестоимости, участники рынка ожидают дальнейшего повышения розничных цен, прежде всего в региональных сетях, которым сложнее обеспечить себя необходимыми объемами ресурса.

Цены на топливо – последние новости

16 января директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что стоимость топлива в Украине может вырасти на 2 гривны за литр в течение следующих двух недель, однако его запасов должно хватить.

Основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин также прогнозировал подорожание топлива. Он пояснил, что запасы топлива у трейдеров закончились еще в середине января – на две недели раньше, чем планировалось, из-за необходимости заправлять генераторы. К тому же заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит на 20 дней, создало ажиотаж.

