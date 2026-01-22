Цены на топливо набирают обороты: эксперт прогнозирует стремительное подорожание бензина и дизеля

Дмитрий Леушкин отметил, что оптовая цена дизеля за неделю выросла на 2 гривни.

Стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС в ближайшую неделю-две вырастет на 2 гривни, написал на странице в Facebook основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

В комментарии УНИАН он объяснил, что запасы топлива у трейдеров закончились еще в середине января - на две недели раньше, чем планировалось, из-за необходимости заправлять генераторы. К тому же, по словам эксперта, заявление первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит на 20 дней, создало ажиотаж.

"И выгребли активно все заправки... Дефицита не произошло, но запасы хорошо подъели, поэтому пришлось срочно контрактироваться (закупать новые партии, - УНИАН)", - объяснил Леушкин.

Он добавил, что новые партии топлива дороже предыдущих из-за дополнительной наценки поставщиков за срочность. К тому же из-за морозов выросла закупка более дорогого дизельного топлива с "арктическими" присадками.

Эксперт отмечает, что топливные трейдеры также хотят дополнительно подзаработать, рассчитывая на дальнейший рост цен на нефть и высокий спрос на топливо для генераторов. Как результат, оптовая цена на дизель за последнюю неделю уже выросла на 2 гривни, достигнув 49 гривень за литр. Не стоит на месте и оптовая стоимость бензина.

К тому же, по словам эксперта, украинская национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро. Официальный курс гривни к доллару уже превысил 43 гривни, а к евро – 50 гривень.

Леушкин не исключает, что топливо дополнительно подорожает на гривню, поскольку оптовые продавцы хотят заложить в стоимость будущее возможное обесценивание гривни по отношению к иностранным валютам.

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предупреждал, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти на 2 гривни за литр при условии девальвации национальной валюты и повышения мировых цен на нефть.

Следует отметить, что директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в начале января сообщал, что цены на топливо в Украине с наступлением нового года не изменились, несмотря на рост акцизов.

