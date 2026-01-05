С 1 января в Украине выросли акцизы на топливо: эксперт оценил, как изменятся цены на АЗС

Цены на топливо с начала января не изменились, несмотря на повышение акцизов с 2026 года. Однако в ближайшее время цена на автогаз может вырасти на 1 гривну за литр. Об этом написал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
Что происходит с ценами на топливо
"Ноль гривен и одна копейка. Именно так изменились цены на топливо с 31 декабря по 5 января. На дизель и газ цены добавили 1 коп./л, а на бензине А-95 одну копейку потеряли. Итак, как и предполагалось, повышение акцизов с 1 января не привело к увеличению цены", - написал эксперт.
При этом Куюн отметил, что повышение достаточно существенное:
- бензин - на 1,75 грн/л;
- дизтопливо - 2,25 грн/л;
- автогаз - 1,5 грн.
"Как удалось "проглотить" акцизы? За счет уменьшения закупочной стоимости топлива в декабре из-за снижения мировых цен на нефть. Плюс на налогах, минус на закупках - вышли таким образом в ноль", - рассказал директор консалтинговой компании "А-95".
Куюн отметил, что цена на автогаз держится, хотя сохраняются все предпосылки для подорожания в ближайшее время.
"Думаю, дополнительную гривну в ближайшее время мы все же увидим", - прогнозирует эксперт.
Повышение акцизов на топливо
Напомним, что в 2024 году в Украине приняли закон о повышении акцизов на топливо. Он предусматривает постепенный рост ставок акцизов до 2028 года.
Так, с 1 января 2026 года, ставки акцизов на топливо выросли следующим образом:
- бензин: с 271,7 до 300,8 евро за 1 000 л;
- дизель: с 215,7 до 253,8 евро за 1 000 л;
- автогаз: с 173 до 198 евро за 1 000 л.
Цены на топливо - другие новости
В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на топливо. Принятие закона должно ускорить приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога.
Отмечалось, что средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.
В ноябре 2025 года наблюдался рост цен на топливо, особенно на дизель. Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН рассказывал, что эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.
По его словам, стоимость дизельного топлива на украинских АЗС растет из-за повышения оптовых цен на него, что, в свою очередь, вызвано ростом цен в Европе.