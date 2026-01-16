Топливо в Украине подорожает в скором времени: эксперт спрогнозировал скачок цен на АЗС

Ценовые колебания ожидаются уже в ближайшие две недели.

Стоимость топлива в Украине может вырасти на 2 гривни за литр в течение следующих двух недель, однако его запасов должно хватить. Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"Если ничего не изменится, через пару недель можем получить 2 грн/л гарантированно. Не очень хорошо, но здесь от нас ничего не зависит. Главное, что топливо есть и будет. Остальное, как показывает опыт 2022 года, второстепенно", – отметил Куюн.

По его мнению, цена вырастет не из-за чрезмерного спроса, а из-за подорожания нефти и просадки гривни по отношению к основным валютам.

"За две недели нового года нефть подорожала на 10% – с 60 долларов до 66 долл./барр. Дизельное топливо подорожало на 60 долл./т, или на 2,5 грн/л. Второе – валюта. Доллар за две недели января прибавил 1 грн, евро – чуть меньше. Для стоимости топлива это самый влиятельный фактор, потому что нефтепродукты – это исключительно импорт. 1 грн в курсе доллара – это считайте более 80 коп./л", – констатирует специалист.

Он отмечает, что суммарно рост котировок и валютного курса уже сформировал повышение закупочной стоимости топлива на более чем 3 грн/л. Специалист также фиксирует повышение спроса на топливо в Украине – особенно в столичном регионе, где реализация по сетям повысилась на 25-40%. Но уверяет, что при этом его более чем достаточно.

"В декабре было импортировано более 800 тыс. тонн дизтоплива – рекорд за всю 30-летнюю историю наблюдений. Это при потреблении 550-600 тыс. т. Также стабильны текущие поставки", – отмечает эксперт.

По дизелю могут быть вопросы только к его морозостойкости, потому что отдельные марки не выдерживают сильных морозов. Однако Куюн считает, что операторы к таким вызовам должны были приспособиться.

"Хотя прогноз показывает длительные морозы, все же экстремальных температур не ожидается, стандартная зимняя марка (-20) должна держаться", – резюмирует эксперт.

Топливо в Украине – последние новости

Как сообщил первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль, Украина имеет более 20 дней резервов топлива. Такого объема достаточно для стабильного обеспечения как гражданских, так и военных нужд.

Ранее основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин спрогнозировал рост стоимости топлива при условии роста цен на нефть до 68-69 долларов за баррель и приближения курса национальной валюты к доллару до 44 гривень.

