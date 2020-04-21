Историческое падение нефтяных цен продолжается

Майские фьючерсы на WTI снова на отрицательной территории, Brent теряет 17%.

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI вновь опустились на отрицательную территорию во вторник после падения почти до минус $40 на предыдущей сессии из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного пандемией коронавируса.

Читайте такжеЭксперт рассказал о причинах и последствиях резкого обвала на нефтяном рынке

Цена на нефть Brent также упала в ответ на обвал спроса после снижения экономической активности.

Майские фьючерсы на WTI торговались на уровне минус $5,80 за баррель к 14:14 после падения до минус $37,63 накануне, пишет Рейтер.

Более активно торгуемый июньский контракт упал на 19,6% до $16,43 за баррель.

Фьючерсы на Brent упали на 17% до $21,22.

“Недавно согласованные сокращения добычи не слишком способствуют решению проблемы перенасыщения на глобальном рынке в краткосрочной перспективе”, - сообщила JBC Energy.

Запасы нефти в США, как ожидается, выросли примерно на 16,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля, после рекордного в истории подъема неделей ранее, показал проведенный Рейтер опрос пяти аналитиков.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что не нужно "придавать апокалиптическую окраску" снижению цен на нефть

Американский институт нефти обнародует данные о запасах в 23.30.

Как пишут "Ведомости", цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже $10, свидетельствуют данные Refinitiv. В 12.13 Urals с поставкой в порты Средиземноморья продавалась по цене декабря 1998 г. ‒ $8,48 за баррель.

От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. В мае, по прогнозам Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель. В бюджете на 2020 г. заложена цена $42,45 за баррель Urals, нефтегазовые доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продает накопленную в фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.

Напомним, 20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI. Сначала она подешевела до $0,01 за баррель, а затем ее котировки стали отрицательными. Майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, торговались по -$40 за баррель.