Впервые с февраля 2002 года: Brent уже дешевле $19 за баррель

Удешевление на рынке нефти Brent происходит вслед за рекордным обвалом цен на американскую нефть WTI.

Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent подешевела на 27,65%, до 18,50 доллара за баррель.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

"Стоимость нефти Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года", - говорится в сообщении.

Снижение цены на нефть Brent происходит вслед за рекордным обвалом цен на американскую нефть WTI.

Сейчас фьючерс на WTI в июне на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на 3,23% - до 19,77 долларов за баррель.

Напомним, 6 марта Россия и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не смогли продлить соглашение о сокращении добычи нефти. После этого цены на нефть рекордно упали, за чем произошел обвал рубля. Также это повлияло на мировые рынки, где сразу же начался масштабный обвал.

12 апреля члены организации крупнейших экспортеров нефти ОПЕК+ договорились с Россией о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в день. Это сделают для того, чтобы цены вновь пошли вверх после стремительного удешевления нефти почти вдвое.

Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 другие нефтедобывающие страны.

Во время торгов 20 апреля американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала минус 40 долларов за баррель.