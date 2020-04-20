Цена нефти WTI стала отрицательной впервые в истории

Цены на американскую нефть WTI продемонстрировали самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов на опасениях дальнейшего сокращения спроса и быстрого заполнения нефтехранилищ.

В понедельник, 20 апреля, вечером цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до -38.40 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена нефти марки Brent снизилась на 1,5 доллара, или на 5,3%, до 26,58 доллара за баррель, в то время как майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,43 доллара, или на 51,6%, до 8,84 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI упали не так сильно - на 10% до 22,4 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на Brent подешевели на 5,5% до 26,6 доллара.

После чего обвал цен усилился. К 20:22 по киевскому времени Майские фьючерсы WTI подешевели до 3 долларов, а уже через 10 минут котировки упали ниже отметки в 2 доллара.

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К 20:50 баррель американской нефти подешевел до 0,9 доллара. А по данным на 20:56, цены майских фьючерсов на поставку WTI доходила до 0,01 доллара за баррель.

В 21:29 цена майских фьючерсов на поставку WTI обрушилась до -38,40 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что производители Организации стран-экспортеров нефти и их союзники во главе с Россией согласились сократить добычу и производство нефти более чем на 20%. К такому соглашению пришла ОПЕК+ на переговорах 10 апреля.

Чтобы поддержать мировые цены на нефть, группа ОПЕК+ согласилась в мае и июне сократить ее добычу на 10 миллионов баррелей в день или 10% мировых поставок.