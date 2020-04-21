Американская нефть снова торгуется в плюсе

Накануне стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI впервые в истории достигла отрицательных значений.

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.

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Об этом сообщает РБК.

"По состоянию на 7:10 на бирже NYMEX она выросла до 1,40 доллара. Июньские фьючерсы WTI подорожали до 21,33 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене 25,39 доллара за баррель (майские контракты истекли).

"20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель", - подчеркивает издание.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал.

"Если мы не увидим восстановления спроса в ближайшее время, вполне вероятно, что июньский контракт будет ждать та же участь", - приводит Bloomberg слова Уоррена Паттерсона, аналитика нидерландского финансового конгломерата ING Bank NV. В то же время он выразил мнение, что после апреля цены начнут постепенно восстанавливаться.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 миллионов баррелей.

"Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда", добавил он.