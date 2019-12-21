Соглашения на транспортировку российского газа будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами - Витренко

Он ожидает, что в течение недели стороны конструктивно поработают, чтобы решить вопрос подписания соглашений до конца года.

Соглашения между НАК «Нафтогаз Украины», «Оператором ГТС Украины» и российским «Газпромом» на транзит российского газа будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами.

Об этом на брифинге заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«Все эти соглашения будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами. Это очень важно, потому что это гарантирует справедливость этих соглашений, прозрачность этих соглашений, для того чтобы, с одной стороны, обеспечивался надежный транзит газа через Украину для европейских потребителей, а с другой стороны, все понимали, что это справедливое соглашение, прежде всего для Украины», - сказал он.

Он выразил надежду, что в течение недели стороны конструктивно поработают, чтобы решить вопрос подписания соглашений до конца года.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.