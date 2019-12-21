Договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью его продлить на 10 лет – Оржель (документ)

По его словам, новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м. газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Читайте такжеГончарук ожидает снижения цены газа для населения

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях», - сказал он.

По его словам, новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м. газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Напомним, вечером 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Позднее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинский оператор газотранспортной системы сегодня продолжит двусторонние переговоры с российским «Газпромом» по транзиту газа.

Справка. «Нафтогаз» и «Газпром» начали судиться в 2014 году. Россия потребовала от Украины 56 миллиардов долларов за отказ от принципа «бери и плати», согласно которому «Нафтогаз» обязан был выкупать фиксированные объемы газа. Требования украинской стороны укладывались в 44 миллиарда долларов.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на недостаточный объем транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза». Украина также достигла уменьшения обязательных годовых объемов закупок газа с 52 миллиардов кубометров до 5 миллиардов кубометров.