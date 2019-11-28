Решение газового вопроса для Украины

Наполеоновские планы по обретению Украиной газовой независимости до 2020 года провалились. Причинами тому стали как отсталость отрасли, которая годами не видела реформ, так и погрязшие в коррупции чиновники. Однако, государство приняло ряд важных шагов, которые в перспективе позволят нашей стране нарастить добычу и отказаться от импорта голубого топлива из других стран.

Украина уже четыре года не закупает газ у России. С ноября 2015 года наша страна полностью перешла на импорт голубого топлива из стран ЕС, откуда получает около трети потребляемого газа.

За эти годы в Украине был создан рынок газа для промышленных потребителей, где цена на ресурс формируется рыночным путем – исходя из котировок на европейских биржах, а не благодаря политическим договоренностям с Кремлем. С 1 января 2020 года цены на газ для населения также должны были стать рыночными, что в случае резкого скачка стоимости голубого топлива на европейских рынках могло нанести серьезный удар по кошелькам украинцев.

Стратегически наша страна должна была уже в следующем году полностью отказаться от импорта газа

Чтобы этого не допустить правительство предложило потребителям с 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона гарантированную цену на газ, которая составит около 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, что поможет избежать резкого скачка цены с нового года. Однако, это решение было вынужденным, ведь стратегически наша страна должна была уже в следующем году полностью отказаться от импорта газа из какого бы то ни было государства.

Так, еще в 2016 году правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года, которая предусматривала увеличение общей добычи газа в стране до 27 миллиардов кубометров и снижение его потребления до такого же значения. Согласно замыслу правительства, достижение установленных целей дало бы возможность Украине сдерживать стоимость газа внутри страны, несмотря на скачки цен в Европе. Однако, планы Кабмина потерпели неудачу.

По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2018 году в Украине было добыто 21 миллиард кубометров газа, что всего на полпроцента больше чем в 2017 году, и на 4,5 процента больше, чем в 2016 году, когда была принята правительственная концепция. При этом, потребление газа составило 32 миллиарда кубометров газа (на 1,3 процента больше, чем в 2017 году).

Прорыва не произошло и в 2019 году. За девять месяцев этого года газодобывающие предприятия страны добыли 15,5 миллиардов кубометров газа, что соответствует добыче за аналогичный период прошлого года.

Среди основных причин провала амбициозной задачи - затягивание в принятии важных для развития отрасли законов. Эксперты сходятся на том, что фактический старт программе был дан только в 2018 году, когда депутаты приняли основную законодательную базу, а не в 2016 году, как изначально планировалось.

Сейчас же страна оказалась в совершенно другой политической ситуации – в парламенте сформирована монокоалиция, которая уже продемонстрировала свою готовность принимать важные для государства законы в сжатые сроки. Поэтому можно рассчитывать, что задержек в рассмотрении и принятии необходимых законодательных изменений больше не возникнет.

Читайте также«Страховая» цена газа. Стоит ли украинцам играть в эту «рулетку» с государством

Еще одной глобальной проблемой в достижении газовой независимости стало то, что в Украине практически не проводились конкурсы по продаже добывающим компаниям новых лицензий на добычу газа. Например, крупнейшая в стране государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» должна была получить восемьдесят новых лицензий в 2016-2018 годах, однако получено было всего семнадцать согласований. При этом, месторождения компании, которые дают 95 процентов газа, истощены на 87 процентов. В такой ситуации невозможно говорить о наращивании добычи без получения новых лицензий.

Орган, который отвечает за выдачу лицензий - Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) погряз в коррупции и скандалах, что вызывало недовольство как участников рынка, так и руководства страны.

Ситуация немного изменилась только в 2019 году. Первые электронные аукционы по продаже лицензий на нефтегазовые участки были проведены 3 марта, на которых Госгеонедр реализовала три спецразрешения за 141 миллион гривень, что втрое превысило общую стартовую стоимость выставленных лотов.

В начале ноября этого года главой Госгеонедр был назначен директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Оптимах, которому премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил навести порядок в ведомстве за два месяца. Премьер дал понять, что новое руководство страны не потерпит коррупции в службе, а также потребовал подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления их на аукционы уже в ближайшее время.

Открытым остается вопрос сокращения потребления энергоресурсов. Ведь, к примеру, соседняя Польша с более крупной экономикой потребляет почти вдвое меньше газа, чем Украина. Такое непозволительное расточительство со стороны нашего государства должно уйти в историю, чему поспособствует Фонд энергоэффективности, который должен был быть запущен еще в 2017 году, однако фактически заработал с сентября 2019 года.

Украина не смогла выполнить стратегические задачи, которые были поставлены перед ней еще в 2016 году

Таким образом, Украина не смогла выполнить стратегические задачи, которые были поставлены перед ней еще в 2016 году. Однако, как бы там ни было, за это время был заложен крепкий фундамент, который при сохранении курса не энергонезависимость обязательно принесет свои плоды, пусть и немного позже, чем планировалось.

Более того, Украина сформировала подушку безопасности в виде рекордных запасов газа в своих хранилищах на случай самодурства России, что позволит нам спокойно пройти одну из самых непростых зим за последние годы.

Но стране необходима новая стратегия увеличения добычи собственного газа и снижения его потребления на ближайшие годы, и в этот раз она должна быть выполнена.

Игорь Орел