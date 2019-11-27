Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму

По словам премьера, это предотвратит тарифные скачки даже в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачек даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Читайте такжеУкраина выиграла у «Газпрома» апелляцию по первой жалобе на решение Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответственно, решение сегодня - гарантированная цена на газ - мы на заседании приняли. У нас полное понимание с компанией "Нафтогаз", и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим", - сказал он.

По словам премьера, мнение о том, что если новый контракт на транзит газа не будет подписан, то с 1 января в Украине резко вырастут цены на газ и, соответственно, на коммунальные услуги, является неверным.

"Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от негативных проявлений колебаний цены на газ этой зимой", - отметил он.

В телеграм-канале Гончарука отмечается, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 гривень за кубометр в течение всего отопительного периода.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 гривень за кубометр в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - написал премьер.