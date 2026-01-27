Тарифы выросли более чем вдвое: электрокары в Украине становятся невыгодными

Ключевой причиной увеличения тарифов называют рост предельных цен на электроэнергию для бизнеса.

После 17 января стоимость зарядки электромобилей на заправках поднялась на 30–60%, а на некоторых станциях – более чем вдвое. Об этом сообщает Forbes.

Сколько сейчас стоит зарядка электрокара

Максимальная предельная цена на рынке "на сутки вперед" в утренние и дневные часы выросла в 2,2–2,7 раза и достигла 15 000 грн/МВт·ч.

По словам CEO и основателя сети EcoFactor Сергея Вельчева, медианное повышение цен на зарядных станциях по Украине составляет 32%. Эксперт подсчитал, что около 28% станций подняли тарифы более чем на 30%, а 4% – вдвое и более.

Ключевой причиной увеличения тарифов эксперт считает рост предельных цен на электричество для бизнеса.

"Большинство операторов электрозарядок оказались на грани рентабельности или в минусе, именно поэтому и началось повышение конечных тарифов", – рассказал Вельчев.

До повышения цен на электроэнергию большинство операторов работали с маржой 10–20%, пояснил CEO EcoFactor.

По словам соучредителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, в среднем зарядка электромобиля по тарифу 30 грн/кВт·ч обойдется в 600 грн на 100 км пробега.

Таким образом, владельцам одного из самых популярных электромобилей в Украине, Volkswagen ID.4, проезд 1 км обходится в 3,9–5,6 грн. Для сравнения, при средних ценах на АЗС стоимость 1 км для бензиновых и дизельных моделей Volkswagen с подобными характеристиками может составлять 3,9–5,1 грн.

"В таких условиях экономия, которая ранее была ключевым аргументом в пользу электромобилей, фактически исчезает", - считает Бучацкий.

Он отметил, что зарядка электрокара от домашней розетки остается лучшим вариантом, однако в условиях отсутствия электроэнергии она часто становится менее доступной, отмечает он.

Когда может стабилизироваться рынок

Эксперты прогнозируют, что постепенно рынок стабилизируется. Скорее всего, это произойдет во втором квартале.

"Есть основания ожидать, что тарифы на зарядку будут снижаться вслед за стоимостью электроэнергии", - говорит представитель сети электрозаправок Toka energy Стефан Благовисный.

Специалисты отмечают, что ни один участник рынка не заинтересован удерживать цены на максимально высоком уровне. По их словам, всем важно иметь стабильный и адекватный рынок с работающей инфраструктурой.

Недавно УНИАН сообщил, что в Украине резко поднялись тарифы в сетях зарядных станций для электромобилей. В соцсетях пользователи сообщают, что на некоторых станциях стоимость зарядки почти удвоилась – с 15,99 грн до 29,99 грн/кВт·ч.

А еще ранее сообщалось, что рынок электромобилей в Украине в 2025 году вырос вдвое. За прошлый год отечественный автопарк пополнили более 110,2 тысячи электрокаров.

В декабре украинский автопарк пополнили более 32,8 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом), что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.

Ажиотаж на рынке вызвала отмена налоговых льгот, что, по оценкам экспертов, может привести к подорожанию электромобилей на 20%.

Мнения специалистов по этому поводу разделились: одни негативно восприняли отмену льгот, тогда как другие считают их неуместными из-за войны и острой потребности страны в финансах.

