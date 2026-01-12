Рынок электромобилей в Украине вырос вдвое: названы ТОП-5 моделей 2025 года

Самым популярным подержанным автомобилем стала Tesla Model Y.

В Украине за весь 2025 год отечественный автопарк пополнили более 110,2 тысячи единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Это вдвое больше по сравнению с 2024 годом, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из них более 107 тысяч легковых автомобилей (+113%), 2,7 тысячи коммерческих (+119%) и всего лишь пять электробусов (+150%). Доля новой техники в регистрациях электрокаров составила 21% против 20% в 2024 году.

При этом в декабре 2025 года украинский автопарк пополнили более 32,8 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом), что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. Из этого количества легковых электромобилей – более 32 тыс. единиц (+782%) и 699 коммерческих (+464%).

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025 года:

Volkswagen ID.Unyx - 3 162 единиц;

BYD Song Plus EV - 2 948;

BYD Leopard 3 - 1 623;

Zeekr 7X - 1 558;

BYD Sea Lion 07 – 1 337.

ТОП-5 импортированных подержанных электромобилей:

Tesla Model Y – 10 683;

Tesla Model 3 – 9 348;

Nissan Leaf – 7 559;

Kia Niro - 5 154;

Hyundai Kona Electric - 4 145.

По итогам прошлого года в ТОП-3 самых популярных моделей новых авто в Украине попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Новый рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке.

В 2025 году украинский автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году. Лидером рынка новых легковых автомобилей тогда выступал китайский BYD с показателем более 10 тысяч реализованных автомобилей.

