Рынок электромобилей в Украине вырос вдвое: названы ТОП-5 моделей 2025 года

В Украине за весь 2025 год отечественный автопарк пополнили более 110,2 тысячи единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Это вдвое больше по сравнению с 2024 годом, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из них более 107 тысяч легковых автомобилей (+113%), 2,7 тысячи коммерческих (+119%) и всего лишь пять электробусов (+150%). Доля новой техники в регистрациях электрокаров составила 21% против 20% в 2024 году.
При этом в декабре 2025 года украинский автопарк пополнили более 32,8 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом), что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. Из этого количества легковых электромобилей – более 32 тыс. единиц (+782%) и 699 коммерческих (+464%).
ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025 года:
- Volkswagen ID.Unyx - 3 162 единиц;
- BYD Song Plus EV - 2 948;
- BYD Leopard 3 - 1 623;
- Zeekr 7X - 1 558;
- BYD Sea Lion 07 – 1 337.
ТОП-5 импортированных подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y – 10 683;
- Tesla Model 3 – 9 348;
- Nissan Leaf – 7 559;
- Kia Niro - 5 154;
- Hyundai Kona Electric - 4 145.
Отечественный рынок авто - последние новости
По итогам прошлого года в ТОП-3 самых популярных моделей новых авто в Украине попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Новый рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке.
В 2025 году украинский автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году. Лидером рынка новых легковых автомобилей тогда выступал китайский BYD с показателем более 10 тысяч реализованных автомобилей.