Электрокар больше не выгоднее бензинового авто: зарядка 'электричек' резко подорожала

Рост тарифов на публичных зарядках нивелирует экономическую выгоду электромобилей.

В Украине резко выросли тарифы среди сетей зарядных станций для электромобилей. В соцсетях сообщают, что стоимость зарядки электрокаров местами выросла почти вдвое - с 15,99 грн до 29,99 кВт/ч.

Транспортный аналитик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в комментарии УНИАН рассказал, что в целом повышение в среднем составляет 25-50%.

"Цены значительно выросли до 50%. Есть сети, которые подняли чуть меньше, а есть те, которые подняли чуть больше", - сказал он.

По его словам, в некоторых компаниях скоростная зарядка подорожала с 18 до 23 грн кВт/ч, а медленная - с 15,6 до 18 грн кВт/ч.

"То есть в целом повышение в среднем на 25-50%. Одна сеть еще ничего не повысила, но думаю, что они подтянутся, как только увидят, что такая ситуация произошла", - сообщил Гречко.

Он также отметил, что раньше полная медленная зарядка электрокара стоила 800 грн, а сейчас - 1300 грн.

Эксперт объясняет, что зарядные станции покупают электроэнергию на коммерческом рынке, где цена напрямую зависит от дефицита.

"Огромный дефицит электроэнергии из-за обстрелов электроэнергетики, генерирующих мощностей, инфраструктуры. Соответственно, дефицитный товар становится дороже. Плюс страна импортирует больше электроэнергии из Европы", - сказал Гречко.

Выгодны ли электрокары после подорожания

Гречко рассказывает, что если человек не заряжает у себя дома электрокар по цене 4,32 грн за киловатт в день или по 2,16 грн за киловатт ночью, то при таком подорожании экономическая выгода электрокара нивелируется.

Он отметил, что из-за отключения света многие киевские зарядки не работают, поэтому водителям приходится их "вылавливать".

По его словам, даже если зарядку удалось найти, там часто формируется очередь. А скоростная зарядка все равно занимает 30-60 минут, если авто имеет около 20% заряда.

"По новым ценам стоимость одного километра езды электромобиля при зарядке не дома уже обходится дороже, чем на газе, и примерно так же, как на бензине", - сказал Гречко.

И это добавляется к проблеме того, что заряд в электромобиле садится быстрее, а заряжаться дольше, чем заправляться бензином. На больших дистанциях электрокары тоже проигрывают. По его словам, есть много примеров, когда они оказываются менее удобным видом транспорта.

"Когда человек, например, заправил 60 литров бензина в свой бак, он может проехать 700 километров без остановки. На электрокаре это нереально, это нужно делать три остановки точно. И, по сути, это три остановки до часа каждая, если нет очереди, и если не нужно ждать, пока включится свет на той электрозарядке", - резюмировал эксперт.

Как писал УНИАН, рынок электромобилей в Украине вырос вдвое. В целом за весь прошлый год отечественный автопарк пополнили более 110,2 тысячи единиц электромобилей. Самым популярным подержанным авто в Украине стала Tesla Model Y.

Также сообщалось, что 20 января в столице выросла стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках сразу на 5 гривен. Отныне цена проезда на некоторых маршрутках составляет 20 гривен (вместо 15 грн ранее). Речь идет, в частности, о маршрутах №386 (ст. м. Святошин - с. Лубянка) и №820 (Вишневое - ул. Нижний Вал).

